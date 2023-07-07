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Защищено: (Не) доверять на 100%! Сможет ли искусственный интеллект заменить юристов и их работу

Богдана Макалюк, редактор сайта 07 июля 2023, 15:45
Чи зможе штучний інтелект замінити юристів та їх роботу

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Виставка Олега Тістола
Война стала вдохновением для украинского художника Олега Тистола. Выставка самых известных работ проходит сейчас в Киеве
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Цены шокируют? Какие будут последствия возвращения акциза на горючее
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой
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Як в Україні готують реабілітологів: як проходить навчання в університетах
Спрос растет в прогрессии! Как в Украине готовят специалистов-реабилитологов
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Історії постраждалих про страшну ніч у Львові 6 липня

Сын больше суток ждал хорошей вести, но мама погибла. Пострадавшие от ракетной атаки на Львов рассказали о пережитом
Чи зможе штучний інтелект замінити юристів та їх роботу
Защищено: (Не) доверять на 100%! Сможет ли искусственный интеллект заменить юристов и их работу
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Музей у Бучі
Дети разрисовали гильзы россиян. В Буче открывается музей памяти оккупации
Карта бойових дій в Україні
Вместо детского санатория — военная база на 800 окупантов: карта боевых действий в Украине 7 июля в режиме онлайн
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Школу в Запоріжжі зруйновано
Запорожская гимназия превратилась в руины… Дети даже не успели там поучиться после нового ремонта
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Херсонщина
Херсонская область сейчас: люди возвращаются в село, которое разрушено на 95%, и как регион оправляется после подрыва Каховской ГЭС
ціна на пальне і воду
Чтобы не возлагать на людей лишнее бремя: Денис Шмыгаль о повышении цен на воду и горючее
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Як працює прихисток Твоя опора та чим живуть люди там
Помогли более 3,5 тыс. переселенцам! Истории спасения людей, живущих в приюте Твоя опора
Карта бойових дій в Україні
Чтобы не допустить продвижение ВСУ, враг обстреливает мирное население: карта боевых действий в Украине 6 июля в режиме онлайн
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Чернигов
Город постал из разрушения! Как отстраивается Чернигов и откуда привлекут средства
Больше видео
Історії постраждалих про страшну ніч у Львові 6 липня
Читать дальше
Сын больше суток ждал хорошей вести, но мама погибла. Пострадавшие от ракетной атаки на Львов рассказали о пережитом
Музей у Бучі
Читать дальше
Дети разрисовали гильзы россиян. В Буче открывается музей памяти оккупации

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