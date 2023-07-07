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Захищено: (Не)довіряти на 100%! Чи зможе штучний інтелект замінити юристів та їх роботу

Богдана Макалюк, редакторка сайту 07 Липня 2023, 15:45
Чи зможе штучний інтелект замінити юристів та їх роботу

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Діти розмалювали гільзи росіян. У Бучі відкривається музей пам’яті окупації

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