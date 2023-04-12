Экоупаковка от украинского производителя! Как бизнес поднимает экономику и бережет природу

Компания уникальной экоупаковки из Днепропетровской области переехала в Самбор во Львовской области. Запуск производства в небольшом городе оживил его экономику.

Сейчас предприятие — крупнейший налогоплательщик в общине, а еще на нем было создано 200 рабочих мест. Здесь разрабатывают и выпускают новые для украинского и европейского рынка виды экологической упаковки для яиц, фруктов, овощей и промышленных продуктов.

— Мы оставили очень важное производство в Днепропетровской области. Это производство яичной упаковки, потому что мы не могли оставить наших клиентов без упаковки, — рассказывает руководитель компании экоупаковки Сергей Рудковский.

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Вместо пластика на производстве используют переработанную макулатуру. Благодаря уникальному оборудованию компания может производить продукцию из бумаги разной формы, размера и цвета.

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