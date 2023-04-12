Екопакування від українського виробника! Як бізнес підіймає економіку та береже природу

Компанія унікального екопакування з Дніпропетровської області переїхала до Самбора на Львівщині. Запуск виробництва у невеликому місті оживив його економіку.

Нині підприємство — найбільший платник податків у громаді, а ще на ньому створили 200 робочих місць. Тут розробляють і випускають нові для українського та європейського ринків види екологічного пакування для яєць, фруктів, овочів і промислових продуктів.

— Ми залишили дуже важливе виробництво в Дніпропетровській області. Це виробництво яєчної упаковки, тому що ми не могли залишити наших клієнтів без пакування, — розповідає керівник компанії екопакування Сергій Рудковський.

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Замість пластику на виробництві використовують перероблену макулатуру. Завдяки унікальному обладнанню компанія може виготовляти продукцію з паперу різної форми, розміру та кольору.

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