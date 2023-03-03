Смелая кровь: в Украине заработал первый банк, который может хранить кровь до 30 лет

Запасов крови никогда не бывает много, особенно во время полномасштабной войны. И хорошо, что в центры крови приходят доноры каждый день. Некоторые впервые, а для некоторых это уже полезная привычка.

Хотя это уже не такие очереди, как были год назад по всей Украине. Но ведь все равно остается немалое количество защитников и гражданских, нуждающихся в переливании.

Обычно собранные препараты могут храниться в среднем 42 дня, но теперь в Киеве появилось оборудование, которое способно замораживать кровь надолго, в том числе эритроциты.

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Замораживать будут, прежде всего, редкую кровь с отрицательным резус-фактором, ведь таких людей всего 15%. Также четвертую группу крови имеют лишь 10% населения.

Как говорит заведующий отделением заготовки донорской крови Киевского городского центра крови Игорь Скляр, при необходимости такая доза крови будет разморожена, обследована, подготовлена и выдана для переливания.

Сохраняются замороженные эритроциты при температуре 80 градусов мороза.

В надлежащих условиях можно хранить не менее 30 лет как препараты крови, так и заготовленную кровь, — рассказывает замминистра здравоохранения Игорь Кузин.

Новый банк хранения крови приобрел социально-ответственный бизнес и передал Киевскому городскому центру крови.

Активность бизнеса и всех украинцев после 24 февраля впечатляет. За год полномасштабной войны еще ни разу Украина не обращалась в другие государства или международные организации за кровью. Так что следует продолжать в том же духе.

Некоторые из доноров уже давно ввели в привычку регулярно сдавать кровь для нуждающихся. А кто-то просто осознал, что сейчас этот вклад может спасти жизнь. Читай, пять историй о донорстве и борьбе со страхами и мифами.

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