Смілива кров: в Україні запрацював перший банк, який може зберігати кров до 30 років

Запасів крові ніколи не буває багато, особливо під час повномасштабної війни. І добре, що до центрів крові приходять донори щодня. Дехто вперше, а у декого це вже корисна звичка.

Хоча це вже не такі черги, як були рік тому по всій Україні. Але все одно залишається чимала кількість захисників та цивільних, які потребують переливання.

Зазвичай зібрані препарати крові можуть зберігатись в середньому 42 дні максимум, але тепер у Києві з’явилось обладнання, яке здатне заморожувати кров надовго, зокрема й еритроцити.

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Заморожувати будуть насамперед рідкісну кров з негативним резус-фактором, адже таких людей лише 15%. Так само четверту групу крові мають лише 10% населення.

Як говорить завідувач відділу заготівлі донорської крові Київського міського центру крові Ігор Скляр, за потреби така доза крові буде розморожена, обстежена, підготовлена і видана для переливання.

Зберігаються заморожені еритроцити за температури 80 градусів морозу.

За належних умов можна зберігати щонайменше 30 років як препарати крові, так і кров, яка була заготовлена, — розповідає заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін.

Новий банк зберігання крові придбав соціально відповідальний бізнес та передав Київському міському центру крові.

Активність бізнесу та всіх українців після 24 лютого вражає. За рік повномасштабної війни ще жодного разу Україна не зверталась до інших держав чи міжнародних організацій по кров. Тож варто так триматися і далі.

Дехто з донорів уже давно ввів у звичку регулярно здавати кров для тих, хто цього потребує. А хтось просто усвідомив, що зараз цей внесок може врятувати життя. Читай, п’ять історій про донорство та боротьбу зі страхами й міфами.

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