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Разработал первый в мире дрон-миноискатель! 17-летний Игорь Клименко победил на Global Student Prize

Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 13 октября 2022, 22:30

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