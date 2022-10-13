Разработал первый в мире дрон-миноискатель! 17-летний Игорь Клименко победил на Global Student Prize

Взлет, сканирование поверхности, фиксация мины и передача данных в виде карты на смартфон или компьютер — это умеет первый в мире запатентованный дрон-миноискатель.
Он родился в лаборатории Киевского политехнического института. Его изобретателю Игорю Клименко всего 17 лет.
За разработку инновационного дрона выпускник лицея КПИ получил награду Лучшего студента в мире. Победителя выбирали среди 7000 претендентов из 150 стран.
С таким отличием Игоря поздравлял, в том числе и 42-й президент Соединенных Штатов Билл Клинтон. В настоящее время Игорь в Канаде, где продолжает совершенствовать свое изобретение в местном университете Альберты.
Теперь средства на дальнейшую разработку — не проблема. За победу в Global Student Prize Игорю предоставили грант в $100 000. Деньги изобретатель потратит на создание модели дрона, которая пойдет в массовое производство.
Фото: Министерство образования и науки Украины / Facebook
17-летний парень и его научный руководитель уже ведут переговоры с несколькими украинскими частными компаниями и Укроборонпромом.
Ориентировочно через год дрон будет готовиться стать помощником наших спасателей и защитников. Сам Игорь надеется, что благодаря его разработке и звезда пес Патрон сможет уйти на пенсию.
Это была моя цель — исключить человеческий и животный ресурс из процесса разминирования.
Это была моя цель — исключить человеческий и животный ресурс из процесса разминирования.
Мы хотим использовать искусственный интеллект для того, чтобы давать не только координаты и карту, но и определять тип мины, — объясняет изобретатель.
Дроны бывают разными. Пока одни спасают жизнь, другие — убивают. Читай, как спастись от удара дрона-камикадзе на улице и дома.
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