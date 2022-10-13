Розробив перший у світі дрон-міношукач! 17-річний Ігор Клименко переміг на Global Student Prize 

Зліт, сканування поверхні, фіксація міни та передача даних у вигляді мапи на смартфон або комп’ютер — таке вміє перший у світі запатентований дрон-міношукач.

Він народився в лабораторії Київського політехнічного інституту. Його винахіднику Ігорю Клименку всього 17 років.

За розробку інноваційного дрона випускник ліцею КПІ отримав нагороду Найкращого студента у світі. Переможця обирали серед 7 000 претендентів зі 150 країн.

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З такою відзнакою Ігоря вітав, зокрема і 42-й президент Сполучених Штатів Білл Клінтон. Нині Ігор у Канаді, де продовжує вдосконалювати свій винахід у місцевому університеті Альберти.

Тепер кошти на подальшу розробку — не проблема. За перемогу в Global Student Prize Ігорю надали грант у $100 000. Гроші винахідник витратить на створення моделі дрона, яка піде в масове виробництво.

17-річний юнак та його науковий керівник уже ведуть перемовини з кількома українськими приватними компаніями та Укроборонпромом.

Орієнтовно за рік дрон готуватиметься стати помічником наших рятувальників та захисників. Сам Ігор сподівається, що завдяки його розробці й зірка пес Патрон зможе піти на пенсію.

Це було моєю ціллю — виключити людський та тваринний ресурс з процесу розмінування.

Ми хочемо використовувати штучний інтелект для того, щоб надавати не лише координати та мапу, а й визначати тип міни, — пояснює винахідник.

Дрони бувають різними. Поки одні рятують життя, інші — вбивають. Читай, як врятуватись від удару дрона-камікадзе на вулиці та вдома.

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