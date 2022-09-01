Люди

Собрал более 150 млн грн на нужды ВСУ! Блогер Игорь Лаченков о благотворительности во время войны

Елена Яковлева, редактор сайта 01 сентября 2022, 09:00

Больше видео
0:03:11
15-річний Захар Щурко розробив потужний павербанк для військових
Нация молодых изобретателей! Как 15-летний школьник сделал мощный генератор для ВСУ
0:04:35
Історія жінки, чоловіка якої до смерті закатували росіяни
“Последнее, что видела — его взгляд. Не думала, что это прощание”. Ужасная история российских пыток
0:06:52
Тарас Гапон розповів про Іловайський котел та суть росіян
Договариваться с ними нельзя! Военный, прошедший Иловайский котел, об истинной сущности россиян
0:06:27
вдова героя Андрія Кизило
К горю невозможно привыкнуть: вдова героя Андрея Кызыло рассказала о том, каким был ее муж
Смотреть больше

Последние видео
0:06:49
Володимир Зеленський – привітання з першим вересня

Знание стало нашим оружием — Зеленский с женой поздравили детей с началом учебного года
0:00:35
Обстріли Енергодару - в місті чутно вибухи
Взрывы в Энергодаре с самого утра! Россияне обстреливают город из минометов и авиации — есть погибшие
0:06:21
Блогер Ігор Лаченков про благодійні збори коштів
Собрал более 150 млн грн на нужды ВСУ! Блогер Игорь Лаченков о благотворительности во время войны
0:03:11
15-річний Захар Щурко розробив потужний павербанк для військових
Нация молодых изобретателей! Как 15-летний школьник сделал мощный генератор для ВСУ
0:02:10
Вишиванка з ворожими снарядами
Рубашка, вышитая обломками снарядов. В Черкассах презентовали арт проект “Стреляная вышиванка”
Карта боевых действий дій
Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 1 сентября
0:04:35
Історія жінки, чоловіка якої до смерті закатували росіяни
“Последнее, что видела — его взгляд. Не думала, что это прощание”. Ужасная история российских пыток
0:02:59
Музичний марафон задля ЗСУ - благодійний захід у Черкасах
Песни нон-стоп ради помощи ВСУ — как прошел благотворительный музыкальный марафон в Черкассах
0:13:31
Наступ ЗСУ на Півдні: думка експертів щодо наступу на Херсон
Не контрнаступление, а разведка боем! Олег Жданов о ситуации на Юге Украины
0:04:03
Ектор Хіменес-Браво знімає реаліті-шоу Україна - війна та їжа
Я раньше не знал, что такое патриотизм!Эктор Хименес-Браво снимает реалити о героизме украинских поваров
Больше видео
Обстріли Енергодару - в місті чутно вибухи
Читать дальше
Взрывы в Энергодаре с самого утра! Россияне обстреливают город из минометов и авиации — есть погибшие
15-річний Захар Щурко розробив потужний павербанк для військових
Читать дальше
Нация молодых изобретателей! Как 15-летний школьник сделал мощный генератор для ВСУ

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь