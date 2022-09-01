Собрал более 150 млн грн на нужды ВСУ! Блогер Игорь Лаченков о благотворительности во время войны

Во время войны украинцы превратились в единый организм, слаженно работающий ради общей победы. Одним из направлений поддержки нашего государства является волонтерство и благотворительность.

Блогер и автор Telegram-канала Лачен пишет Игорь Лаченков рассказал Яне Брензей в эфире телемарафона, как ему удается собирать миллионы на нужды армии.

По его словам, секрет очень прост: сборы нужно привязывать к событиям и не требовать от людей космических сумм.

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Смысл состоит в том, чтобы маленькими суммами объединить людей, чтобы все донатили и собирали одну крупную сумму. Чтобы это не было экономическим напряжением для людей, — рассказывает блогер.

Вот так ему с 24 февраля удалось собрать более 150 млн грн. Но Лаченков не собирается на этом останавливаться и готовит новый сентябрьский сбор средств на нужды ВСУ.

Лаченков помогал благотворительному фонду Сергея Притулы собирать средства на Байрактары, на которые потом купили спутник для украинских военных.

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