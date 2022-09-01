Зібрав понад 150 млн грн на потреби ЗСУ! Блогер Ігор Лаченков про благодійність під час війни

Під час війни українці перетворились на єдиний організм, який злагоджено працює заради спільної перемоги. Одним з напрямків підтримки нашої держави є волонтерство та благодійність.

Блогер та автор Telegram-каналу Лачен пише Ігор Лаченков розповів Яні Брензей в ефірі телемарафону, як йому вдається збирати мільйони на потреби армії.

За його словами, секрет дуже простий: збори потрібно прив’язувати до подій та не вимагати з людей космічних сум.

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Сенс у тому, щоб маленькими сумами об’єднати людей, щоб всі донатили та збирали одну велику суму. Щоб це не була економічна напруга для людей, — розповідає блогер.

Ось так йому з 24 лютого вдалось зібрати понад 150 млн грн. Та Лаченков не збирається на цьому зупинятись і вже готує новий вересневий збір коштів на потреби ЗСУ.

Лаченков допомагав благодійному фонду Сергія Притули збирати кошти на Байрактари, на які потім купили супутник для українських військових.

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