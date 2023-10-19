Кричал врачам, что отдам все деньги, лишь бы спасли ногу! Военный после ампутации хочет принять участие в Играх непокоренных

Истории украинских военных — впечатляют. Иногда так сильно, что даже не верится, что услышанное или увиденное является правдой.

Мастер леса из Изюма Богдан Яроцкий вступил в ряды ТрО в первые дни полномасштабной войны. Во время одного из сражений защитник попал под массированный артобстрел. Не имея даже элементарной аптечки, Богдан перетянул раненую ногу ремнем от оружия. В таком состоянии он самостоятельно дополз до позиции собратьев, откуда был эвакуирован.

Военный не опускает рук, считает, что ему повезло. Он продолжает работать во благо государства, занимаясь бумажной работой в своем подразделении. А теперь также увлекся баскетболом и готовится к Играм непокоренных.

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Свою мирную профессию мужчина считал собственным призванием, но когда пришла великая война, пришлось изменить привычную жизнь.

В первый день он объехал всех родственников, а когда узнал, кто будет уезжать, то пошел в ТРО. Свое первое боевое крещение пережил при обстреле центра города. А ранение мужчина получил 9 марта.

— Был сильный артобстрел, и я был без аптечки. Перемотал ремнем от оружия ногу и полз, потому что вставать было опасно — летали российские дроны.

Нога держалась на коже. Когда я полз, очень болело. Я перевернулся, чтобы ту ногу закинуть на себя, потерял сознание.

Мужчина признается: когда оказался в больнице, то кричал врачам, что отдаст все деньги, лишь бы ему спасли ногу.

— Врач говорит мне: “Какие деньги?!”, Берет ножницы, отрезает эту кожу и кладет мою ногу сбоку. Подумал, пусть так, — рассказывает Богдан.

Он признается, что долго не решался рассказать об этом матери, но та догадалась, в конце концов, сама.

Жизнь в мужчину вдохнули Игры непокоренных: теперь он увлекается баскетболом на колесных креслах. А кто в этом году принес медали из Игр непокоренных, мы рассказывали тебе раньше.

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