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Кричал врачам, что отдам все деньги, лишь бы спасли ногу! Военный после ампутации хочет принять участие в Играх непокоренных

Виктория Мельник, журналист сайта 19 октября 2023, 08:00

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Богдан Яроцкий

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Карта боевых действий 19 октября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн

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