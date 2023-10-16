Спас из-под Бахмута, а потом стал крестным отцом! История 7-летнего мальчика и решительного военного

История об украинском военном, который случайно познакомился с 7-летним мальчиком в Бахмуте и коренным образом изменил жизнь всей его семьи. Армеец Петр Волощенко организовал эвакуацию семьи, которая с самого начала полномасштабного российского вторжения не могла выехать из города. А для маленького Стасика Петр стал крестным отцом.

Всю жизнь Стасик прожил в Бахмуте, последние воспоминания о родном городе — то, как россияне методически его уничтожали. Авианалеты, прицельные выстрелы из танков и ежедневные артиллерийские атаки.

После очередной атаки, когда российская ракета попала в многоэтажку, где жил мальчик, и произошла судьбоносная встреча с Петром. Военный как раз приехал на место обстрела — в разбитую соседскую квартиру его провел Стас.

Сейчас также смотрят

Военный сразу предложил семье выехать — тогда и началось планирование эвакуации. На это ушло три недели.

Ты очень хороший мальчик, такие дети — это будущее нашей страны. Он даже молился, чтобы мы приехали, — говорит военнослужащий Петр Волощенко.

Дом, где жила семья, расположен очень близко к позициям оккупантов. Линия фронта постоянно менялась. На то, чтобы безопасно вывезти семью, было всего полчаса, вспоминает Петр. Для спасения семьи военные привлекли Силы специальных операций и тяжелую технику.

Вся жизнь семьи уместилась в два маленьких чемодана, из-под обстрелов вывезли и кота Маркиза. Семью сначала приютили в Черновцах. 7-летний мальчик и военный ни на день не прекращали общения.

Сейчас семья проживает в Днепре — благотворители приобрели им квартиру. Петр же решил заботиться о Стасике и дальше. Военный стал крестным отцом мальчика.

Напомним, ранее мы рассказывали, как саперы облегчают продвижение ВСУ на Бахмутском направлении.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.