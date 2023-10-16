Врятував з-під Бахмута, а згодом став хрещеним батьком! Історія 7-річного хлопчика та рішучого військового

Історія про українського військового, який випадково познайомився із семирічним хлопчиком у Бахмуті та докорінно змінив життя всієї його родини. Армієць Петро Волощенко організував евакуацію сім’ї, яка від початку повномасштабного російського вторгнення не могла виїхати з міста. А для маленького Стасика Петро став хрещеним батьком.

Все життя Стасик прожив у Бахмуті, останні спогади про рідне місто — те, як росіяни методично його знищували. Авіанальоти, прицільні постріли з танків та щоденні артилерійські атаки.

Після чергової атаки, коли російська ракета влучила у багатоповерхівку, де жив хлопчик, і сталася доленосна зустріч з Петром. Військовий саме приїхав на місце обстрілу — в потрощену сусідню квартиру його провів Стас.

Зараз також дивляться

Військовий одразу запропонував родині виїхати — тоді й почалося планування евакуації. На це знадобилося три тижні.

Ти дуже хороший хлопець, такі діти — це майбутнє нашої країни! Він навіть молився, щоб ми приїхали, — каже боєць Петро Волощенко.

Будинок, де мешкала родина, розташований дуже близько до позицій окупантів. Лінія фронту постійно змінювалася. Аби безпечно вивезти родину, було всього півгодини, згадує Петро. До порятунку сім’ї військові залучили Сили спеціальних операцій та важку техніку.

Все життя родини вмістилося у дві маленькі валізи, з-під обстрілів вивезли й кота Маркіза. Родину спочатку прихистили в Чернівцях. Семирічний хлопчик та військовий ані на день не припиняли спілкуватися.

Нині родина мешкає у Дніпрі — благодійники придбали їм квартиру. Петро ж вирішив дбати про хлопця і далі. Військовий став хрещеним батьком Стаса.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як сапери полегшують просування ВСУ на Бахмутському напрямку.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.