Кричав лікарям, що віддам усі гроші, аби лиш врятували ногу! Військовий після ампутації хоче взяти участь в Іграх нескорених

Історії українських військових — вражають. Інколи так сильно, що навіть не віриться, що почуте чи побачене є правдою.

Майстер лісу з Ізюма Богдан Яроцький вступив до лав ТрО в перші дні повномасштабної війни. Під час одного з боїв захисник потрапив під масований артобстріл. Не маючи з собою навіть елементарної аптечки, Богдан перетягнув поранену ногу ременем від зброї. У такому стані він самотужки доповз до позиції побратимів, звідки був евакуйований.

Військовий не опускає рук, адже вважає, що йому пощастило. Він продовжує працювати на благо держави, займаючись паперовою роботою у своєму підрозділі. А тепер також захопився баскетболом і готується до Ігор нескорених.

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Свою мирну професію чоловік вважав власним покликанням, але коли прийшла велика війна, то довелося змінити звичний устрій.

У перший день він обʼїхав усіх родичів, а коли дізнався, хто буде виїжджати, то пішов до ТрО. Своє перше бойове хрещення пережив під час обстрілу центра міста. А поранення чоловік дістав 9 березня.

— Був сильний артобстріл, і я був без аптечки. Перемотав ременем від зброї ногу і повз, бо вставати було небезпечно — літали російські дрони.

Нога трималася на шкірі. Коли я повз, дуже боліло. Я перевернувся, щоб ту ногу закинути якось на себе, втратив свідомість.

Чоловік зізнається: коли опинився у лікарні, то кричав лікарям, що віддасть усі гроші, аби лиш йому врятували ногу.

— Лікар каже мені: “Які гроші?!”, бере ножиці, відрізає ту шкіру і кладе мою ногу збоку. Подумав, хай вже так, — розповідає Богдан.

Він зізнається, що довго не наважувався розповісти про це матері, але та здогадалася, зрештою, сама.

Життя в чоловіка вдихнули Ігри нескорених: тепер він захоплюється баскетболом на кріслах колісних. А хто цього року приніс медалі з Ігор нескорених, ми розповідали тобі раніше.

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