Люди

Кричав лікарям, що віддам усі гроші, аби лиш врятували ногу! Військовий після ампутації хоче взяти участь в Іграх нескорених

Вікторія Мельник, журналістка сайту 19 Жовтня 2023, 08:00

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