Одна жизнь и одна любовь: как Алексей и Татьяна вместе спасают бойцов на фронте

“Одна жизнь и одна любовь”. Такое трогательное тату сделали когда-то у себя на запястьях Татьяна и Алексей из Донецкой области. И с тех пор каждый день доказывают, что искренняя любовь, даже несмотря на зловещие будни кровопролитной войны, существует. Они в войске еще со времен АТО — он начинал пехотинцем, она — медсестрой.

Вместе спасают жизни на фронте: история Алексея и Татьяны

В начале полномасштабного вторжения оба были свидетелями того, как россияне уничтожают их родной Бахмут. Сейчас супруги, имеющие двух дочерей, спасают человеческие жизни в Запорожской области в составе 65-й отдельной механизированной бригады.

Утро у супругов, к счастью, начинается с кофе. На небольшой кухоньке дома в прифронтовом селе она заваривает две чашки ароматного кофе, добавляя немного молока себе и любимому. Это семейная комната воинов 65-й бригады Татьяны и Алексея. Рядом с украинским флагом фотографии с самыми далекими.

Видимся раз в полгода! И они скучают, и мы. Во всем виновата война. Если бы не война, мы были бы дома и видели, как растет наш ребенок. И дом был бы, потому что мы из Бахмута.

Фронтовое утешение Алексея и Татьяны — непоседливая чихуахуа по кличке Монка. Для Монки сшили пиксельный комбинезон. Пара имеет одно тату на двоих, и до сих пор они при первой возможности держатся за руки. Познакомились 10 лет назад в Бахмуте. Татьяна тогда подумала, какой он рыжий и красивый.

Алексей — ветеран АТО, бывший пехотинец. К войску присоединился в 2016 году.

Надо было идти. Хотелось, чтобы война не пришла домой, но все равно получилось так.

Татьяна в армию пришла в 2019 году, когда окончила медучилище. Хотела быть военной, как папа. Полномасштабную войну они встретили в Марьинке. Тогда они служили в другой бригаде. А потом своими глазами увидели, как россияне уничтожают родной Бахмут.

Самый мрак войны для Татьяны — смерть близкого человека. Когда погиб их побратим, именно Татьяне пришлось звонить его жене и говорить, что воина больше нет. Почти два года Алексей и Татьяна бок о бок спасают жизни бойцов в 65-й бригаде.

Говорят, что усталости друг от друга не чувствуют. Сейчас они снова собираются на боевое дежурство. Алексей прихватывает оружие. Их броня уже в машине. Татьяна проверяет лекарства. В конце разговора пара делится, что мечтает о сыне. Но осуществлять мечту хотят уже после победы.

