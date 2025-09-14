Одне життя і одна любов: як Олексій і Тетяна разом рятують бійців на фронті

“Одне життя і одна любов”. Таке зворушливе тату зробили колись у себе на зап’ястках Тетяна і Олексій з Донеччини. І відтоді щодня доводять, що щире кохання, навіть попри зловісні будні кровопролитної війни, існує. Вони у війську ще з часів АТО — він починав піхотинцем, вона — медсестрою.

Разом рятують життя на фронті: історія Олексія і Тетяни

На початку повномасштабного вторгнення обидвоє були свідками того, як росіяни знищують їхній рідний Бахмут. Нині подружжя, яке має двох дочок, рятує людські житті на Запоріжжі у складі 65-ї окремої механізованої бригади.

Ранок у подружжя, на щастя, починається з кави. На невеличкій кухоньці будинку у прифронтовому селі вона заварює дві чашки запашної кави, додаючи трохи молока собі та коханому. Це сімейна кімната вояків 65-ї бригади

Тетяни і Олексія. Поруч з українським прапором світлини із найріднішими, які далеко.

Бачимося десь раз на півроку! І вони сумують, і ми. В усьому винна війна. Якби не війна, ми були б дома, і бачили, як росте наша дитина. І дім би був, бо ми з Бахмута.

Фронтова розрада Олексія і Тетяни — непосидюча чихуахуа на прізвисько Монка. Для Монки зшили піксельний комбінезон. Пара має одне тату на двох, і досі вони за першої нагоди тримаються за руки. Познайомилися 10 років тому, у Бахмуті. Тетяна тоді подумала, який він рудий і гарний.

Олексій — ветеран АТО, колишній піхотинець. До війська долучився у 2016 році.

Треба було йти. Хотілося, аби війна не прийшла додому, але все одно вийшло так.

Читати на тему Керував евакуацією на порозі смерті: пам’яті комбата Гектора

Тетяна до війська прийшла у 2019 році, коли закінчила медучилище. Хотіла бути військовою, як тато. Повномасштабну війну вони зустріли у Мар’їнці. Тоді служили в іншій бригаді. А потім на власні очі побачили, як росіяни нищать рідний Бахмут.

Найбільший морок війни для Тетяни — смерть близької людини. Коли загинув їхній побратим, саме Тетяні довелося дзвонити його дружині і казати, що воїна більше немає. Майже два роки Олексій і Тетяна пліч-о-пліч рятують життя бійців у 65-й бригаді.

Кажуть, що втоми одне від одного не відчувають. Нині вони знов збираються на бойове чергування. Олексій прихоплює зброю. Їхня броня вже в автівці. Тетяна перевіряє ліки. Насамкінець розмови пара ділиться, що мріє про сина. Але втілювати мрію хочуть вже після перемоги.

