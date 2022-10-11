Больше 30 уникальных операций! Волонтерская миссия FACE TO FACE помогает пострадавшим на войне

В Ивано-Франковске лицевые пластические хирурги из США провели более 30 уникальных операций военным и гражданским, которые пострадали от взрывов.

В рамках волонтерской миссии FACE TO FACE совместно с украинскими врачами американцы восстановили изувеченные лица пострадавшим. Украинские медики во время операций перенимали опыт.

Один из пациентов — 31-летний Сергей. Он рассказывает, как в июле во время ближнего боя с врагом в Бахмуте ему изуродовало лицо. Тогда армеец потерял много собратьев.

Пять часов под шквальными обстрелами реанимобилем Сергея везли в Днепр. Там, мужчина говорит без преувеличения, спасли жизнь. Семь дней он провел в реанимации без понимания того, что вообще происходит.

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Сергей уже перенес 12 операций. В черепе не было ни одной целой кости, так мужчине объяснили медики. Уже в Киеве туда поставили пластины. В Ивано-Франковске за лицо бойца взялись американские врачи, которые уже частично смогли реконструировать определенные черты.

Впереди еще не менее трех хирургических вмешательств. Сейчас у мужчины в руке хрящ, который впоследствии станет частью его нового носа. Подождать придется полгода, чтобы он прижился. Затем американские хирурги будут формировать из него нос, а пока лечат травмированный глаз Сергея.

37-летнему Даниилу также помогают врачи в рамках миссии. В марте он служил в части противовоздушной обороны. Пострадал на территории заброшенной СТО вблизи Чернигова, где находился склад боеприпасов.

Мужчина получил множественные ожоги лица и тела. Ему повезло, потому что уцелели глаза. Собратья эвакуировали Даниила в Чернигов, и под вражескими обстрелами медики пересаживали изувеченную кожу на руке и лице. Больше всего от ожогов пострадали веки. Постоянно зажигалась роговица и нужно было капать увлажнителями.

Утром просыпаешься, куда-то выходишь — и сразу льются слезы потоком.

Благодаря американским хирургам он наконец-то может нормально спать, потому что веки почти закрываются.

И таких пациентов — здесь три десятка. Благодаря миссии FACE TO FACE американские хирурги совместно с украинскими оперировали раненых в течение четырех дней. За онлайн-трансляцией совместной работы наблюдали до 150 медиков, некоторые даже с передовой.

Сначала планировали оперировать только военных, но затем подключили и гражданских, имеющих минно-взрывные травмы лица. Украинские медики говорят — это был очень ценный опыт.

Сейчас американские хирурги украинских медиков продолжат консультировать в режиме онлайн. А через пол года обещают снова вернуться и оперировать украинцев, которых искалечили россияне.

В некоторых ситуациях помочь может не только врач, а обычный прохожий. Читай, как спасти человека с контузией.

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