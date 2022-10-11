Понад 30 унікальних операцій! Волонтерська місія FACE TO FACE допомагає постраждалим на війні

В Івано-Франківську пластичні хірурги зі США провели понад 30 унікальних операцій військовим та цивільним, які постраждали від вибухів.

В межах волонтерської місії FACE TO FACE спільно з українськими лікарями американці відновили понівечені обличчя постраждалим. Українські медики під час операцій переймали досвід.

Один із пацієнтів — 31-річний Сергій. Він розповідає, як у липні під час ближнього бою із ворогом у Бахмуті йому понівечило обличчя. Тоді армієць втратив багато побратимів.

П’ять годин під шквальними обстрілами, реанімобілем Сергія везли до Дніпра. Там, чоловік каже без перебільшення, врятували життя. Сім днів він провів у реанімації без розуміння, що взагалі відбувається.

Зараз також дивляться

Сергій вже переніс 12 операцій. У черепі не було жодної цілої кістки, так чоловіку пояснили медики. Вже у Києві туди поставили пластини. В Івано-Франківську за обличчя бійця взялися американські лікарі, які змогли вже частково реконструювати певні риси.

Попереду ще щонайменше три хірургічні втручання. Зараз у чоловіка в руці хрящ, який згодом стане частиною його нового носа. Почекати доведеться півроку, щоб він прижився. Потім американські хірурги формуватимуть з нього ніс, а поки лікують травмоване око Сергія.

37-річному Данилу також допомогають лікарі в рамках місії. У березні він служив у частині протиповітряної оборони. Постраждав на території закинутої СТО поблизу Чернігова, де був склад боєприпасів.

Чоловік отримав множинні опіки обличчя і тіла. Йому пощастило, бо вціліли очі. Побратими евакуювали Данила в Чернігів, і під ворожими обстрілами медики пересаджували пораненому шкіру руки та обличчя. Найбільше від опіків постраждали повіки. Постійно запалювалася рогівка та потрібно було капати зволожувачами.

Вранці прокидаєшся, кудись виходиш – і одразу ллються сльози потоком.

Завдяки американським хірургам він нарешті може нормально спати, бо повіки майже закриваються.

І таких пацієнтів тут зо три десятки. Завдяки місії FACE TO FACE американські хірурги спільно з українськими оперували поранених упродовж чотирьох днів. За онлайн-трансляцією спільної роботи спостерігали до 150 медиків, деякі навіть з передової.

Спершу планували оперувати тільки військових, але потім долучили й цивільних, що мають мінно-вибухові травми обличчя. Українські медики кажуть — це був дуже цінний досвід.

Зараз американські хірурги українських медиків продовжать консультувати в режимі онлайн. А через пів року обіцяють знову повернутися та оперувати українців, яких скалічили росіяни.

У деяких ситуаціях допомогти може не тільки лікар, а й звичайний перехожий. Читай, як врятувати людину з контузією.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!