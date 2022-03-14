Чувство юмора — еще одно оружие: Егор Крутоголов о поднятии духа нации

Украинский телеведущий и комедийный актер Егор Крутоголов поделился, как понял важность поиска юмора в этой темноте и свою терапевтическую миссию во время войны.

Когда это все началось, жизнь стала совсем другой. Актеру потребовалось время, чтобы прийти в себя от шока и подумать, что можно сделать. Как оказалось, военного опыта нет, потому и решил, что воина хорошего не получится. Решил делать то, что всегда умел — нести людям радость и улыбки.

Актер понял, что именно в это время он должен делать больше, чем в мирную жизнь. Для нервной системы шутки — это некий амортизатор.

Защитная реакция моего организма и нервной системы — это искать юмор в этой темноте.

Поэтому мужчина начал искать то, что может вдохновить и придать какую-то силу, подбодрить. Все это нужно, чтобы помочь держать боевой дух нации.

Сейчас я ощущаю свою нацию, ее становление. Я чувствую, что я вместе с ней проживаю.

Становление нашей нации очень тяжелое, оно бьет по всем нам очень сильно, мы чувствуем это одинаково. Поэтому важная миссия — выполнять некую терапевтическую роль.

Если в это время удается найти возможность, шутку, чтобы вызвать улыбку у людей, которые сейчас в бомбоубежищах, то чувствуется, что делаешь что-то хорошее для своей страны.

Новый фанат ВСУ

— Если честно, когда шок прошел, были мысли убегать. Однако не знал куда. Остался только после того, как уверовал в ВСУ. Я не знал, что у нас такие Вооруженные силы. Когда это прошло через меня, я стал таким фанатом!

Я понял много вещей за эти дни — я был очень тупым, я разговаривал совсем не на том языке, я не уделял много внимания ВСУ, сейчас я фанат.

Пришло понимание, что мы просыпаемся с утра и открываем глаза благодаря ВСУ. Благодаря тому, что лучшие, самые мужественные мужчины и женщины защищают, борются, многое делают для того, чтобы нация выжила.

Я перед ними в таком долгу! И все мы в таком долгу, что мы будем долгие годы это отдавать им.

Однако на этой войне у каждого свое предназначение, а герои находятся и среди простых людей. Читай историю девушки из Ирпеня, которая спасла собак с инвалидностью.