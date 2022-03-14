Почуття гумору — ще одна зброя: Єгор Крутоголов про підняття духу нації

Український телеведучий та комедійний актор Єгор Крутоголов поділився, як зрозумів важливість пошуку гумору у цій темряві та свою терапевтичну місію під час війни.

Коли це все почалося, життя стало зовсім іншим. Як і всім нам, актору був потрібен час, щоб оговтатися від шоку і подумати, що можна зробити.

Як виявилось, військового досвіду не має, тому й вирішив, що вояка гарного не вийде. Тож вирішив робити те, що завжди вмів — нести людям радість та усмішки.

Комік зрозумів, що саме у цей час повинен робити більше, ніж у мирне життя. Адже для нервової системи жарти — це якийсь амортизатор.

Захисна реакція мого організму та нервової системи — це шукати гумор у цій темряві.

Тому чоловік почав шукати те, що може надихнути та надати якоїсь сили, підбадьорити. Все це необхідно, щоб допомогти тримати бойовий дух нації.

Зараз я відчуваю свою націю, її становлення. Я відчуваю, що я разом із нею проживаю це.

Становлення нашої нації дуже важке, воно б’є по всіх нас дуже сильно, ми відчуваємо це однаково. Тому важлива місія — виконувати якусь терапевтичну роль.

Якщо в цей час вдається знайти можливість, якийсь жарт, щоб викликати посмішку в людей, які зараз у бомбосховищах, то відчувається, що робиш щось добре для своєї країни.

Новий фанат ЗСУ

— Якщо відверто, коли шок пройшов, були думки тікати. Проте не знав куди. Лишився лише після того, як увірував у ЗСУ. Я не знав, що в нас такі Збройні сили. Коли це пройшло через мене, я став таким фанатом!

Я зрозумів багато речей за ці дні: я був дуже тупим, я розмовляв зовсім не тією мовою, я не приділяв багато уваги ЗСУ, зараз я фанат.

Прийшло розуміння, що ми прокидаємося зранку та розплющуємо очі завдяки ЗСУ. Завдяки тому, що найкращі, наймужніші чоловіки та жінки боронять, борються, багато роблять для того, щоб нація вижила.

Я перед ними в такому боргу! І всі ми в такому боргу, що ми будемо ще довгі роки це віддавати їм.

Однак на цій війні у кожного своє призначення, а герої знаходяться і серед простих людей. Читай історію дівчини з Ірпеня, яка врятувала собак з інвалідністю.