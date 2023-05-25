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Думала, что едет в ад… Легендарные бойцы батальона К-2 делятся жизненными воспоминаниями

Татьяна Наконечная, Журналист программы Факти-ICTV 25 мая 2023, 19:00

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Батальйон К-2 на Донбасі

Думала, что едет в ад… Легендарные бойцы батальона К-2 делятся жизненными воспоминаниями
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