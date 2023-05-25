Думала, что едет в ад… Легендарные бойцы батальона К-2 делятся жизненными воспоминаниями

Не утихает вражеская канонада около Северского. Российские войска атакуют город и его окрестности из артиллерии и авиации. Но за последние девять месяцев продвинуться на этом участке фронта врагу не удается. И это незаурядная заслуга уже легендарного батальона К-2. Его бойцы ежедневно ликвидируют оккупантов и сжигают их технику.

Алина — артиллеристка. Для нее война началась в 2014 году. Окончила школу снайперов и уехала под Мариуполь.

Я думала, я уезжаю в ад и погибну. Соседям дала ключи и сказала: “Передайте родителям, если я не вернусь”.

— Я хочу вам сказать, когда вернулась, мне было неудобно. Я пришла, говорю: “Ключи дайте”, – рассказывает, смеясь, артиллеристка Алина с позывным Ника.

Мы общаемся в поле у Северска, где бойцы легендарного батальона К2 прикрывают свою пехоту. Пока ждем боевой работы, Ника рассказывает о буднях на передовой, об уже позабытой мирной жизни. Наш непродолжительный разговор внезапно обрывается — нужно идти в бой. Все мгновенно вскочили, каждый знает свое место. И уже готовят пушку к работе.

Военные довольны. Разбили два блиндажа с русскими солдатами. С первого снаряда — точно в цель, что случается редко. Работа журналистов на сегодняшний день завершена, враг начал накрывать артиллеристов в ответ, поэтому бойцы дали команду выезжать.

Детальнее в репортаже Татьяны Наконечной.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как в Киеве провели Military Academy для гражданских.

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