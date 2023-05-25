Думала, що їде у пекло… Легендарні бійці батальйону К-2 діляться життєвими спогадами

Не вщухає ворожа канонада поблизу Сіверського. Російські війська атакують місто і його околиці з артилерії та авіації. Та за останні дев’ять місяців просунутися на цій ділянці фронту ворогу не вдається. І це неабияка заслуга вже легендарного батальйону К-2. Його бійці щодня ліквідовують окупантів і спалюють їхню техніку.

Одна з захисниць — Аліна, артилеристка. Для неї війна почалася у 2014 році. Закінчила школу снайперів і поїхала під Маріуполь.

Я думала, їду в пекло і загину. Сусідам дала ключі і сказала: “Передайте батькам, якщо я не повернуся”.

— Я хочу вам сказати, коли повернулася, мені аж незручно було. Я прийшла, кажу: “Ключі дайте”, — розповідає, сміючись, артилеристка на псевдо Ніка.

Ми спілкуємося у полі біля Сіверська, де гармати легендарного батальйону К2 прикривають свою піхоту. Поки чекаємо бойової роботи, Ніка розповідає про будні на передовій, про вже підзабуте мирне життя. Наша нетривала розмова раптово обривається — треба йти у бій. Всі миттю підхопилися, кожен тут знає своє місце. І вже готують гармату до роботи.

Артилеристи задоволені. Розтрощили два бліндажі з російськими солдатами. З першого снаряду точно в ціль, що рідко вдається. Робота журналістів на сьогодні завершена, ворог почав накривати наших бійцв у відповідь, тому бійці дали команду на виїзд.

Детальніше у репортажі Тетяни Наконечної.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як у Києві провели Military Academy для цивільних.

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