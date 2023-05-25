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Думала, що їде у пекло… Легендарні бійці батальйону К-2 діляться життєвими спогадами

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV 25 Травня 2023, 19:00

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