В объективе — самая большая рана Украины: Евгений Малолетка получил награду за фото Мариуполя

Украинские события будоражат мировое сообщество только своими фото. А по ту сторону камеры через глазок на все эти события смотрит человек, который может вместить сотню эмоций в один снимок. Среди таких людей — фотограф Евгений Малолетка.

По версии издания The Guardian фотограф-документалист Евгений Малолетка стал лучшим фотографом года. Но это не единственное его отличие и награда: в студии Яны Брензей он рассказал о фотографиях из Мариуполя, которые осветили всему миру российские преступления.

Именно благодаря Евгению украинцы имели возможность увидеть разбомбленный роддом в Мариуполе. Но уже теракт на драмтеатр украинские журналисты не застали — на тот период оставаться в городе было крайне опасно, так что украинские журналисты и фотографы вместе с гражданскими эвакуировались.

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Сейчас Евгений считает это решение правильным, как бы он ни хотел остаться в городе и показывать правду, которая происходит в Мариуполе.

— Все эти бесчеловечные поступки должны быть задокументированы, чтобы мир увидел все разрушения, все мирные жертвы российского террора. Именно об этом мы с моим коллегой Мстиславом Черновым думаем: многое произошло уже после нашей эвакуации, и мы не смогли сделать доказательства преступлений.

Готов ли Запад смотреть фото преступлений в Мариуполе

По словам Евгения Малолетки, любое издание всегда отбирает фото для баланса. The Guardian делает так же, не собирая все жесткие фото, как бы этого не хотелось украинцам.

Для нас важно освещать жестокие фото. Мир должен видеть Украину так, — заключает Евгений.

Еще в ноябре в Нью-Йорке прошла выставка фото- и видеоработ журналистов Малолетки и Чернова. Выставка Мариуполь проходила в галерее Howl! Arts. В украинском консульстве в Нью-Йорке сказали, что факт фотовыставки уже свидетельствует о готовности Западного мира к правде, даже такой жестокой.

— 40 фотографий, поражающих зверской жестокостью российской агрессии воображение каждого, кто их видит, сделаны с начала вторжения России в Мариуполе — одном из самых опасных мест на Земле — Евгением и Мстиславом, единственной в то время командой международных СМИ в городе, — написали в консульстве.

Посмотреть эти фото и вспомнить всю правду о многострадальном Мариуполе можно также на сайте Евгения Малолетки.

Евгений Малолетка стал одним из узнаваемых лиц 2022 года. Но не только он запомнился украинцам и миру: в нашем материале можешь найти тест и узнать, как хорошо ты знаешь украинских и мировых звезд прошлого года.

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