В об’єктиві — найбільша рана України: Євгена Малолєтку відзначили за фото Маріуполя

Українські події розбурхують світову спільноту лише своїми фото. А по той бік камери, через вічко, на всі ці події дивиться людина, що може вмістити сотню емоцій в один знімок. Серед таких людей — фотограф Євген Малолєтка.

За версією видання The Guardian фотограф-документаліст Євген Малолєтка став найкращим фотографом року. Та це не єдина його відзнака та нагорода: у студії Яни Брензей він розповів про фотографії з Маріуполя, які показали російські злочини для всього світу.

Саме завдяки Євгену українці мали змогу побачити розбомблений пологовий будинок в Маріуполі. Але уже теракт на драмтеатр українські журналісти не застали — на той час залишатися в місті було вкрай небезпечно, тож українські журналісти та фотографи разом із цивільними евакуювалися.

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Зараз Євген вважає це рішення правильним, хоч би як він хотів залишитися в місті та показувати правду, яка відбувається в Маріуполі.

— Усі ці нелюдські вчинки мають бути задокументовані, щоб світ побачив усі руйнування, всі мирні жертви російського терору. Саме про це ми з моїм колегою Мстиславом Черновим думаємо: багато чого відбулося вже після нашої евакуації, і ми не змогли зробити докази злочинів.

Чи готовий Захід дивитися фото злочинів у Маріуполі

За словами Євгена Малолєтки, будь-яке видання завжди відбирає фото для балансу. The Guardian робить так само, не збираючи всі жорсткі фото, хай як того хочеться українцям.

Для нас важливо висвітлювати жорстокі фото. Світ має бачити Україну так, — підсумовує Євген.

Ще в листопаді у Нью-Йорку пройшла виставка фото- та відеоробіт журналістів Малолєтки та Чернова. Виставка Маріуполь проходила в галереї Howl! Arts. В українському консульстві у Нью-Йорку сказали, що факт фотовиставки вже свідчить про готовність Західного світу до правди — навіть такої жорстокої.

— 40 фотографій, які вражають звірячою жорстокістю російської агресії уяву кожного, хто їх бачить, зроблені від початку вторгнення РФ у Маріуполі — одному з найнебезпечніших місць на Землі — Євгеном та Мстиславом, єдиною на той час командою міжнародних ЗМІ у місті, — написали у консульстві.

Переглянути ці фото та згадати всю правду про багатостраждальний Маріуполь можна також на сайті Євгена Малолєтки.

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