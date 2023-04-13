Знать и помнить! Воины неба: фильм о героях, которые приближают нашу победу

Щемящих и жизнеутверждающих историй наших воинов-героев — множество. Украинцы стремятся знать и пересказывать их всем своим знакомым, чтобы каждый знал истинную цену нашей будущей победы.

Уже сейчас, во время полномасштабного вторжения, документалисты и режиссеры активно работают над созданием целых лент о военных ВСУ, ТрО и простых гражданских, которые доказывают — нашу нацию никто не победит.

Среди них — лента Воины неба. Авторы рассказывают о работе сильных духом пилотов 7 бригады тактической авиации Воздушных сил имени Петра Франко.

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Защитники на Су-24 жгли колонны оккупантов под Гостомелем и под Броварами. Они сражались за Херсон и остров Змеиный. Помогали вернуть Харьковскую область, а сейчас сдерживают врага на Юге.

В фильме освещены воспоминания коллег, родных и друзей погибших авиаторов.

Историю Героя, погибшего при освобождении острова Змеиного, читай в нашем другом материале.

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