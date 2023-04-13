Знати та пам’ятати! Воїни неба: фільм про героїв, які наближають нашу перемогу

Щемливих та життєствердних історій наших воїнів-героїв — безліч. Українці прагнуть знати та переповідати їх усім своїм знайомим, аби кожен знав справжню ціну нашої майбутньої перемоги.

Уже зараз, під час повномасштабного вторгнення, документалісти та режисери активно працюють над створенням цілих стрічок про військових ЗСУ, ТрО та простих цивільних, які доводять — нашу націю ніхто не переможе.

Серед них — стрічка Воїни неба. Автори розповідають про роботу сильних духом пілотів 7 бригади тактичної авіації Повітряних Сил імені Петра Франка.

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Захисники на Су-24 палили колони окупантів під Гостомелем і під Броварами. Вони билися за Херсон і острів Зміїний. Допомагали повернути Харківщину, а нині стримують ворога на Півдні.

У фільмі висвітлені спогади колег, рідних та друзів загиблих авіаторів.

Історію Героя, який загинув під час визволення острова Зміїного, читай у нашому іншому матеріалі.

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