Нет тех, кто бы кого-то не потерял! На Прикарпатье оказывают психологическую помощь детям, пережившим ужасы войны

С начала полномасштабного вторжения Россия убила 480 украинских детей. Более 960 получили разные ранения, но эти цифры не окончательные. Еще сотни малышей осиротели, потому что россияне убили их родителей.

Волонтеры реабилитационного лагеря Gen.Camp помогают маленьким украинцам морально выдержать потери. Они создали интенсивную программу психологической реабилитации, которую проводят в специально организованном лагере на Прикарпатье.

13-летняя Илона из Харьковской области рассказывает, как в прошлом году россияне убили ее родителей. Девочка очнулась от взрывов, ее придавило диваном. Родители Илоны погибли, они задохнулись под завалами. Саму Илону и ее старшую сестру удалось достать из-под завалов, говорит — чудом выжили.

Как работает психотерапевтический лагерь

Преодолеть боль утраты самых родных Илоне помогают психологи в специальном лагере. На тренингах детей, переживших ужас войны, учат не терять смысл жизни. У них возникают новые мечты и планы на жизнь.

Программу реабилитации детей Защищенные любовью разработала психолог Оксана Шлёнская. Она говорит: современных психологических программ, которые могли бы помочь, не нашла. И убуждает, что рядом должны быть взрослые, способные понимать ребенка.

Интенсивная психотерапевтическая помощь длится 21 день. Тем детям, которым этого курса мало, терапию продолжат. Отдельно специалисты лагеря работают с родителями или опекунами.

Сейчас в лагере 50 детей, переживших оккупацию, плен, выживших под обстрелами и тех, кто потерял родных.

Здесь нет тех, кто бы никого не потерял. Дети потеряли или одного из родителей, или обоих, — говорит организатор лагеря Оксана Лебедева.

Первые подобные лагеря были организованы в прошлом году в Испании. Бесплатную терапию прошли уже 115 детей. У психологов уже есть 3000 заявок на реабилитацию, однако за лето смогут принять только 250 детей. Специалисты говорят: чем больше будут организованы такие лагеря, тем больше детей будут спасены от депрессии.

Мы должны заботиться о психологическом состоянии наших детей, ведь они — наше будущее. Ранее мы рассказывали, как помочь детям, потерявшим родителей.

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