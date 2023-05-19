Немає тих, хто б когось не втратив! На Прикарпатті надають психологічну допомогу дітям, що пережили жахи війни

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 480 українських дітей. Понад 960 отримали різні поранення. Але ці цифри не остаточні, сотні малюків осиротіли, бо росіяни вбили їхніх батьків.

Волонтери реабілітаційного табору Gen.Camp допомагають маленьким українцям морально витримати втрати. Вони створили інтенсивну програму психологічної реабілітації, яку проводять у спеціально організованому таборі на Прикарпатті.

13-річна Ілона з Харківщини розповідає, як торік росіяни вбили її батьків. Дівчина прокинулася від вибухів, її придавило диваном. Батьки Ілони загинули, вони задихнулися під завалами. Саму Ілону та її старшу сестру вдалося дістати з-під завалів. Каже — дивом вижили.

Як працює психотерапевтичний табір

Подолати біль втрати найрідніших Ілоні допомагають психологи у спеціальному таборі. На тренінгах дітей, які пережили жахіття війни, вчать не втрачати сенс життя. У них з’являються нові мрії та плани на майбутнє.

Програму реабілітації дітей Захищені любов’ю розробила психологиня Оксана Шльонська. Вона каже: сучасних психологічних програм, які могли б допомогти, не знайшла. І певнить, що поруч мають бути дорослі, які здатні розуміти дитину.

Інтенсивно-психотерапічна допомога триває 21 день. Тим дітям, яким цього курсу замало, терапію продовжать. Окремо спеціалісти табору працюють з батьками чи опікунами.

Зараз у таборі 50 дітей, які пережили окупацію, полон, вижили під обстрілами та втратили рідних.

Тут немає тих, хто б не втратив. Діти втратили або одного з батьків, або обох, — каже організаторка табору Оксана Лебедєва.

Перші подібні табори організували торік в Іспанії. Безплатну терапію пройшли вже 115 дітей. Психологи вже мають 3000 заявок на реабілітацію, проте за літо зможуть прийняти лише 250 дітей. Фахівці кажуть: чим більше буде організовано таких таборів, тим більше дітей буде врятовано від депресії.

Ми маємо піклуватися про психологічний стан наших дітей, адже вони — наше майбутнє. Раніше ми розповідали, як допомогти дітям, які втратили батьків.

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Фото: Gen.Camp