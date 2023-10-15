Герои на велосипедах и без бронежилетов! Как работают соцработники в Сумской области

Они каждый день рискуют жизнью, чтобы помочь другим. Несмотря на обстрелы, соцработники в Сумской области приезжают к своим подопечным даже под самую границу, потому что знают, что их там ждут.

Юлия — социальная работница. Готовится отправляться к своим подопечным под самую границу с Россией. Это Миропольская громада в Сумской области. Когда помощи много, везет муж, на телеге. Муж жене помогает грузить гостинцы. Говорит, время сложное, но надо держаться.

К выезду готовится другая соцработница Людмила. Подопечные заказали продукты в магазине. Эти продукты грузит на велосипед. И тоже едет под границу. Хоть и знает, какой это риск. Две недели назад попала под обстрел.

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Ей, как и коллеге, тоже помогает муж. Бывает, к тем, кто нуждается в помощи, едут даже ночью, когда нет света. Знают уже, где по маршруту кто имеет подвалы, чтобы укрыться от обстрела. Детям, которые просили уехать в более спокойное место, сказала — нет. Своих бабушек и дедушек не бросит. Они ее ждут и в ней нуждаются.

Любовь ездит на велосипеде, как и все ее коллеги, без бронежилета. Приезжают не только по графику, и несут много от себя.

Для одной из жительниц Сумской области соцработница Любовь — единственная поддержка.

Я так ее люблю, у меня дочки нет. Умерла пять лет назад. Она мне, как родной ребенок, — не может сдержать слез жительница Сумской области.

А этот мужчина, когда еще мог, своей помощнице сам готовил обеды.

Прихожу, пахнет, а он мне деруны жарит, потому что таких дерунов, как у Павла Васильевича, нет ни у кого, — рассказывает соцработница Любовь.

Несмотря на ежедневную опасность, из соцработников громады за время войны не уволился никто.

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