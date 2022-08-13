“Мамы грели своих и чужих деток своим телом и грелочками”. Как в блокадном Чернигове малыши появлялись на свет под обстрелами

В первый день войны она стала мамой тройни. Через несколько часов после родов черниговчанка Анна Березинец была вынуждена вместе с тремя новорожденными крохами идти в бомбоубежище.

Подвал стал ее домом на несколько недель. Коллектив черниговского роддома под обстрелами работал почти 50 дней, пока врага не выгнали из окрестностей города.

Три девочки. Это знак, что скоро наша победа! — говорит заведующая родильным отделением Елена Колос.

Смотрите истории настоящих героев Чернигова, которые, несмотря на войну, продолжали работать ради рождения маленьких украинцев.

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