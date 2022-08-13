“Матусі гріли своїх і чужих діток власним тілом та грілочками”. Як у блокадному Чернігові малюки з’являлися на світ під обстрілами

У перший день війни вона стала мамою трійні. За кілька годин після пологів чернігівчанка Анна Березинець була змушена разом із трьома новонародженими крихітками йти у бомбосховище.
Підвал став її домівкою на кілька тижнів. Колектив чернігівського пологового під обстрілами працював майже 50 днів, доки ворога не вигнали з околиць міста.
Три дівчинки. Це знак, що скоро наша перемога! — говорить завідувачка пологового віділення Олена Колос.
Три дівчинки. Це знак, що скоро наша перемога! — говорить завідувачка пологового віділення Олена Колос.
Дивіться історії справжніх героїв Чернігова, які попри війну продовжували працювати заради народження маленьких українців.
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