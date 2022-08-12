Великі справи руками маленьких героїв. Щемливі історії найменших українців, що надихають

Війна триває вже понад п’ять місяців, та до наближення перемоги докладають зусилля не лише дорослі. У День молоді президент України Володимир Зеленський привітав усіх юних українців та українок зі святом.

В Офісі президента святкування почалося з нагород. Цього дня відзначали не дорослих, а й окремих юних сміливців, які попри свій вік допомагали іншим своїми вміннями, ризикували життям, робили дорослі вчинки.

Подякував за сміливість цією нагородою Володимир Зеленський не тільки дітям, а й їхнім батькам та рідним, які виховують своїх дітей великими людьми.

Історії юних героїв справді вражають і надихають, запалюючи віру в дорослих, що з таким поколінням Україна зазнає великої позитивної трансформації.

Хто отримав нагороду від президента

Володимир Зеленський нагородив вісьмох сміливців та розповів їхні історії. Звісно, нині в Україні набагато більше діток, гідних такої відзнаки.

Перший сміливець родом з Бердянська. Він малює картини, продає їх, а те, що вдається заробити, відправляє на потреби ЗСУ. Звати юного художника Максим Бровченко.

Та допомагати можна не тільки ЗСУ. Допомога тим, хто потребує цього, в екстремальних умовах — це теж героїзм.

Під час окупації Бучі юний Сашко Гуцал , щоб попіклуватися про молодших брата й сестру, ризикуючи життям, ходив по воду та їжу.

, щоб попіклуватися про молодших брата й сестру, ризикуючи життям, ходив по воду та їжу. Єгор Шемет з Чернігівщини теж піклувався про рідних. Він разом з бабусею цілий місяць ховався у погребі. А сьогодні вже будує плани на майбутнє.

Хлопець мріє відремонтувати свій дім, який знищили окупанти, та допомогти старшому брату, який після сильних вибухів перестав говорити.

Харків після навали російського звільнення став одним із найбільш зруйнованих міст України. Гліб Бондаренко потрапив під ворожий ракетний обстріл біля житлового будинку в Харкові.

Цього року хлопець планував вступати до харківського Кадетського корпусу, а згодом — до Національної академії Служби безпеки України.

Допомагати місцевим жителям можна з тилу, будучи очима нашої армії. Таким чорним вороном був дрон юного Андрія Пакраса.

Під час операції на Київщині він разом із батьком запускав дрона, щоб відстежувати рух окупантів, а потім передавав координати ЗСУ.

В Україні не перевелися й справжні запорізькі козаки. Один із них ще зовсім юний, однак уже мріє захищати рідний дім, як і тато.

Козак із Запоріжжя Давид Понуляк не кидає слів на вітер. Хлопець активно займається бойовим мистецтвом Спас.

не кидає слів на вітер. Хлопець активно займається бойовим мистецтвом Спас. Коли швидкі в Маріуполі вже не доїжджали, а багато дорослих опинилися у безпорадному становищі, допомагати взявся Данило Сергеєв.

Хлопець уже з перших днів повномасштабної війни піклувався про людей старшого віку. Не боявся приносити їм у підвали воду та їжу, готував для них у дворі, ризикуючи життям.

Також він допоміг чоловікові та його доньці вибратися зі зруйнованого будинку, а потім надав їм першу медичну допомогу.

Ще одна сміливиця, яка допомагає тим, чим уміє — Іра Васильєва з Рівного. Дівчинка вже втратила тата і дядька через війну, однак не опускає рук.

Іринка взялася допомагати армії, чим вміє найкраще — власноруч робить вінки й продає їх. Так працею однієї маленької дівчинки для наших воїнів вдалося зібрати 7000 євро.

Разом з мамою на цю суму дівчинка вже придбала тепловізори та автомобіль для ЗСУ і не планує зупинятися.

Україна пишається всіма своїми героями й героїнями. Світле майбутнє вже настало, лишилося зовсім трохи — перемогти зло.

Питання, як саме ми його знищимо і коли, цікавить всіх українців. Експерти назвали три варіанти розвитку подій та коли закінчиться війна.

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