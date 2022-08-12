Великі справи руками маленьких героїв. Щемливі історії найменших українців, що надихають

Війна триває вже понад п’ять місяців, та до наближення перемоги докладають зусилля не лише дорослі. У День молоді президент України Володимир Зеленський привітав усіх юних українців та українок зі святом.
В Офісі президента святкування почалося з нагород. Цього дня відзначали не дорослих, а й окремих юних сміливців, які попри свій вік допомагали іншим своїми вміннями, ризикували життям, робили дорослі вчинки.
Подякував за сміливість цією нагородою Володимир Зеленський не тільки дітям, а й їхнім батькам та рідним, які виховують своїх дітей великими людьми.
Історії юних героїв справді вражають і надихають, запалюючи віру в дорослих, що з таким поколінням Україна зазнає великої позитивної трансформації.
Володимир Зеленський нагородив вісьмох сміливців та розповів їхні історії. Звісно, нині в Україні набагато більше діток, гідних такої відзнаки.
Та допомагати можна не тільки ЗСУ. Допомога тим, хто потребує цього, в екстремальних умовах — це теж героїзм.
Хлопець мріє відремонтувати свій дім, який знищили окупанти, та допомогти старшому брату, який після сильних вибухів перестав говорити.
Цього року хлопець планував вступати до харківського Кадетського корпусу, а згодом — до Національної академії Служби безпеки України.
Під час операції на Київщині він разом із батьком запускав дрона, щоб відстежувати рух окупантів, а потім передавав координати ЗСУ.
Під час операції на Київщині він разом із батьком запускав дрона, щоб відстежувати рух окупантів, а потім передавав координати ЗСУ.
В Україні не перевелися й справжні запорізькі козаки. Один із них ще зовсім юний, однак уже мріє захищати рідний дім, як і тато.
Хлопець уже з перших днів повномасштабної війни піклувався про людей старшого віку. Не боявся приносити їм у підвали воду та їжу, готував для них у дворі, ризикуючи життям.
Також він допоміг чоловікові та його доньці вибратися зі зруйнованого будинку, а потім надав їм першу медичну допомогу.
Іринка взялася допомагати армії, чим вміє найкраще — власноруч робить вінки й продає їх. Так працею однієї маленької дівчинки для наших воїнів вдалося зібрати 7000 євро.
Разом з мамою на цю суму дівчинка вже придбала тепловізори та автомобіль для ЗСУ і не планує зупинятися.
Разом з мамою на цю суму дівчинка вже придбала тепловізори та автомобіль для ЗСУ і не планує зупинятися.
Україна пишається всіма своїми героями й героїнями. Світле майбутнє вже настало, лишилося зовсім трохи — перемогти зло.
Питання, як саме ми його знищимо і коли, цікавить всіх українців. Експерти назвали три варіанти розвитку подій та коли закінчиться війна.
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