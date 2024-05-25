Сам вытащил тела побратимов с минного поля — Герой Украины про другую сторону войны

Наряду со всеми силами обороны, подразделения Госпогранслужбы принимают участие в боях на Востоке и Юге, а в начале полномасштабной войны выгоняли агрессора с севера нашей страны.

У них за время войны — тысячи историй. Но не все их можно рассказывать, по крайней мере, пока. Одна из таких — о подполковнике Александре Марчуке, который самостоятельно эвакуировал тела павших с минного поля.

За этот подвиг мужчина получил награду Героя Украины.

— Такого количества мин, которое было на Запорожском направлении, я нигде не видел. Отбрасывали ногами, палками, — рассказывает Александр.

Тело побратима тоже было заминировано. Его удалось вытянуть. А когда вернулись, смежное подразделение ВСУ попросило Сашу забрать еще и их погибшего. Снова полтора километра в одну сторону под палящим солнцем.

— Было очень тяжело, я решил, что побегу сам через минное поле. Чтобы снизить свой вес, снял каску, бронежилет, свой штурмовой рюкзак.

Бежал, на колени падал, терял сознание, приходил в сознание, снова бежал с остатками тела.

Так поочередно удалось вынести с поля боя пятерых воинов. В прошлом закаленный марафонец — под конец потерял сознание перед автомобилем.

Это было в день его рождения. Перед каждым выходом Саша сознавал, что может не вернуться.

Историю другого военного, получившего второй шанс на жизнь после клинической смерти, читай в нашем другом материале.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.