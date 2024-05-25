Самотужки витягнув тіла побратимів з мінного поля — Герой України про інший бік війни

Нарівні з усіма силами оборони, підрозділи Держприкордонслужби беруть участь у боях на Сході та Півдні, а на початку повномасштабної війни виганяли агресора з півночі нашої країни.

У них за час війни — тисячі історій. Та не всі їх можна розповідати, принаймні поки що. Одна з таких — про підполковника Олександра Марчука, який самотужки евакуював тіла полеглих з поля бою на мінному полі.

За цей подвиг чоловік отримав нагороду Героя України.

— Таку кількість мін, яка була на Запорізькому напрямку, я ніде не бачив. Відкидали ногами, палками, — розповідає Олександр.

Тіло побратима теж було заміноване. Його вдалося витягти. А коли повернулися, суміжний підрозділ ЗСУ попросив Сашка забрати ще і їхнього загиблого. Знову півтора кілометра в один бік під палючим сонцем.

— Було дуже важко, я вирішив, що побіжу сам через мінне поле. Щоб зменшити свою вагу, зняв каску, бронежилет, свій штурмовий рюкзак.

Біг, на коліна падав, втрачав свідомість, приходив до тями, знову біг з рештками тіла.

Так по черзі вдалося забрати з поля бою пʼятьох воїнів. У минулому загартований марафонець — наприкінці знепритомнів перед автівкою.

Це було у день його народження. Перед кожним виходом Сашко усвідомлював, що може не повернутися.

Історію іншого військового, який отримав другий шанс на життя після клінічної смерті, читай у нашому іншому матеріалі.

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