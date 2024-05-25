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Самотужки витягнув тіла побратимів з мінного поля — Герой України про інший бік війни

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV 25 Травня 2024, 19:00

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Самотужки витягнув тіла побратимів з мінного поля — Герой України про інший бік війни
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