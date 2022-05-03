Госслужащим нужно вернуться в Украину! Рассказываем о новом постановлении Кабинета министров

Работники государственных предприятий, которые вынужденно выехали за границу, должны вернуться в Украину. Вступило в силу постановление Кабмина № 481, которое запрещает представителям государственного сектора работать удаленно за границей.

Работу госслужащих Кабмин урегулировал еще в апреле, потому что возник дефицит кадров на госпредприятиях.

Если работник не вернется до 3 мая, его вполне законно могут уволить.

Госслужба по вопросам труда объясняет, что работать удаленно теперь можно только в пределах Украины, а за границей находиться только в командировке. Это касается и работников, и руководителей предприятий.

Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

— Если нет необходимости в присутствии конкретного человека на работе, есть возможность предоставить отпуск такому человеку, — говорит и. о. главы Государственной службы Украины по вопросам труда Игорь Дегнера.

Однако такое постановление не касается учителей. Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев говорит, что дистанционно работать учителю из-за границы можно.

Юристы советуют общаться со своими руководителями, заранее предупреждать о своем местонахождении и искать компромиссы.

Многие из-за войны в Украине потеряли работу. Ранее мы рассказывали, как стать на биржу труда во время войны.