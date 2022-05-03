Госслужащим нужно вернуться в Украину! Рассказываем о новом постановлении Кабинета министров

Работники государственных предприятий, которые вынужденно выехали за границу, должны вернуться в Украину. Вступило в силу постановление Кабмина № 481, которое запрещает представителям государственного сектора работать удаленно за границей.
Работу госслужащих Кабмин урегулировал еще в апреле, потому что возник дефицит кадров на госпредприятиях.
Если работник не вернется до 3 мая, его вполне законно могут уволить.
Если работник не вернется до 3 мая, его вполне законно могут уволить.
Госслужба по вопросам труда объясняет, что работать удаленно теперь можно только в пределах Украины, а за границей находиться только в командировке. Это касается и работников, и руководителей предприятий.
— Если нет необходимости в присутствии конкретного человека на работе, есть возможность предоставить отпуск такому человеку, — говорит и. о. главы Государственной службы Украины по вопросам труда Игорь Дегнера.
Однако такое постановление не касается учителей. Образовательный омбудсмен Украины Сергей Горбачев говорит, что дистанционно работать учителю из-за границы можно.
Юристы советуют общаться со своими руководителями, заранее предупреждать о своем местонахождении и искать компромиссы.
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