Держслужбовцям потрібно повернутися в Україну! Розповідаємо про нову постанову Кабінету міністрів

Працівники державних підприємств, які вимушено виїхали за кордон, мають повертатися в Україну. Набула чинності постанова Кабміну № 481, яка забороняє представникам державного сектору працювати віддалено за кордоном.

Роботу держслужбовців Кабмін врегулював ще у квітні, бо виник дефіцит кадрів на держпідприємствах.

Якщо працівник не повернеться до 3 травня, його цілком законно можуть звільнити.

Держслужба з питань праці пояснює, що працювати віддалено тепер можна тільки в межах України, а за кордоном перебувати лише у відрядженні. Це стосується і працівників, і керівників підприємств.

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— Якщо нема потреби в присутності конкретної людини на роботі, то є можливість надати відпустку такій людині, — каже в. о. голови Державної служби України з питань праці Ігор Дегнера.

Проте така постанова не стосується вчителів. Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов каже, що дистанційно працювати вчителю з-за кордону можна.

Юристи радять спілкуватися зі своїми керівниками та завчасно попереджати про місце свого перебування й шукати компроміси.

Багато людей через війну в Україні втратили роботу, тож раніше ми розповідали, як стати на біржу праці під час війни.