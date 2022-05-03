Держслужбовцям потрібно повернутися в Україну! Розповідаємо про нову постанову Кабінету міністрів

Працівники державних підприємств, які вимушено виїхали за кордон, мають повертатися в Україну. Набула чинності постанова Кабміну № 481, яка забороняє представникам державного сектору працювати віддалено за кордоном.
Роботу держслужбовців Кабмін врегулював ще у квітні, бо виник дефіцит кадрів на держпідприємствах.
Якщо працівник не повернеться до 3 травня, його цілком законно можуть звільнити.
Якщо працівник не повернеться до 3 травня, його цілком законно можуть звільнити.
Держслужба з питань праці пояснює, що працювати віддалено тепер можна тільки в межах України, а за кордоном перебувати лише у відрядженні. Це стосується і працівників, і керівників підприємств.
— Якщо нема потреби в присутності конкретної людини на роботі, то є можливість надати відпустку такій людині, — каже в. о. голови Державної служби України з питань праці Ігор Дегнера.
Проте така постанова не стосується вчителів. Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов каже, що дистанційно працювати вчителю з-за кордону можна.
Юристи радять спілкуватися зі своїми керівниками та завчасно попереджати про місце свого перебування й шукати компроміси.
Багато людей через війну в Україні втратили роботу, тож раніше ми розповідали, як стати на біржу праці під час війни.