Гуманітарна шафа для каждого: в Ужгороде бесплатно дарят переселенцам вещи первой необходимости

В Ужгороде уже три месяца действует волонтерский хаб Гуманітарна шафа. Каждый раз сюда приходит более сотни семей переселенцев, чтобы одеться.

Вещи можно выбрать и примерить, как в настоящем магазине. Одежду и обувь, игрушки и книги, постельное белье и даже посуду взрослым и малышам отдают здесь бесплатно.

Почти все переселенцы убегали от войны без вещей. Поэтому этот благотворительный магазин их прекрасно выручает.

А еще здесь раздают гигиенические средства и непортящуюся еду. Вещи отсюда также отправляют на фронт и в регионы, где идут боевые действия.

О центре заботятся 15 волонтеров. Работает хаб три раза в неделю.

А в Ивано-Франковске производят бесплатную мебель для переселенцев. Смотри удивительную историю волонтеров.

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