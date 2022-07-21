Люди

Гуманітарна шафа для каждого: в Ужгороде бесплатно дарят переселенцам вещи первой необходимости

Светлана Ковбица 21 июля 2022, 22:30

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Помри або їдь в Росію історії депортованих українців
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Езжайте в Россию, или умирайте: истории переселенцев, судьбы которых украла война
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