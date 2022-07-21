Гуманітарна шафа для кожного: в Ужгороді безкоштовно дарують переселенцям речі першої потреби

В Ужгороді вже три місяці діє волонтерський хаб Гуманітарна шафа. Щоразу сюди приходить понад сотня сімей переселенців, щоб одягнутися.
Речі можна обрати й приміряти, як у справжньому магазині. Одяг і взуття, іграшки й книги, постільну білизну та навіть посуд дорослим і малим віддають тут безкоштовно.
Майже всі переселенці втікали від війни без речей. Тому ця благодійна крамничка їх чудово виручає.
А ще тут роздають гігієнічні засоби та їжу, яка не псується. Речі звідси також відправляють на фронт та в регіони, де йдуть бойові дії.
А ще тут роздають гігієнічні засоби та їжу, яка не псується. Речі звідси також відправляють на фронт та в регіони, де йдуть бойові дії.
Гуманітарною шафою опікуються 15 волонтерів. Працює центр тричі на тиждень.
А в Івано-Франківську виготовляють безкоштовні меблі для переселенців. Дивись дивовижну історію волонтерів.
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