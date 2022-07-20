Люди

Без меблів не залишать! Краматорські столяри витворяють дива з деревини в Івано-Франківську

Ірина Тимчишин 20 Липня 2022, 22:30

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Дістали уламок снаряда з серця! Українські кардіохірурги провели надскладну операцію, не зупиняючи орган
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