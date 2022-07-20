Без меблів не залишать! Краматорські столяри витворяють дива з деревини в Івано-Франківську

Ще вісім років тому активісти взялися відбудовувати постраждалий від війни Краматорськ. Потім допомагали багатодітним сім’ям і сиротам. В їхніх квартирах робили ремонти та виготовляли меблі.

У Франківську волонтери також допомагають переселенцям облаштовуватися на новому місці. Безкоштовно роблять для них меблі.

— Залучали дітей-сиріт, які вже випустилися з навчальних закладів, тому що багатьом з них держава дає квартири. Але вони такі у незадовільному стані, їм треба меблі.

Ми хотіли їм показати цю професію, і щоб вони з нашими майстрами робили собі меблі, — розповідає співзасновник молодіжної платформи Вільна хата Микола Дорохов.

Більше про добродіїв дивись у сюжеті Ірини Тимчишин.

Від початку війни вона долучилась до підтримки України і вдало поєднала блогерство та волонтерство. Читай неймовірну історію Лесі Нікітюк про те, чи змінило її волонтерство, як працює прихисток та про неймовірну допомогу людей України.

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