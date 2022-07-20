Без мебели не оставят! Краматорские столяры творят чудеса из древесины в Ивано-Франковске

Еще восемь лет назад активисты принялись восстанавливать пострадавший от войны Краматорск. Затем помогали многодетным семьям и сиротам. В их квартирах делали ремонты, для них же готовили мебель.

В Ивано-Франковске волонтеры также помогают переселенцам обустраиваться на новом месте. Бесплатно делают для них мебель.

— Приобщали детей-сирот, которые уже выпустились из учебных заведений, потому что многим государство дает квартиры. Но они в печальном состоянии и им нужна мебель.

Мы хотели им показать такую ​​профессию и чтобы они с нашими мастерами делали себе мебель, — рассказывает соучредитель молодежной платформы Вільна хата Николай Дорохов.

Больше о том, как мастера создают мебель для пострадавших от агрессии РФ, смотри в сюжете Ирины Тимчишин.

С начала войны она присоединилась к поддержке Украины и удачно совместила блогерство и волонтерство. Читай невероятную историю Леси Никитюк о том, изменило ли ее волонтерство, как работает приют для переселенцев и о невероятной помощи людей Украины.

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