Хочу, чтобы Харьков озеленел и ожил! Как женщина из Прикарпатья отправила около 200 гибискусов в Харьков

Харьков не просто мужественно держит оборону, город-герой воюет на коммунальном фронте, и, несмотря на ежедневные обстрелы, активно готовится к весне. В поддержку харьковчанам приходят прикарпатцы из самых отдаленных поселков.

Надежда Крупенич отправила в Харьков несколько сотен молодых побегов гибискуса. Женщина решила, что цветущие кустики добавят красок и принесут настоящую весну в мужественный город-герой.

Сейчас приходит весна, все оживает и зеленеет, я бы хотела, чтобы Харьков озеленел и ожил после войны. Привет! На связи Вікна С 24 февраля Вікна-новини работают днём и ночью, чтобы каждый читатель получал достоверные новости и советы, которые могут спасти жизнь, а также информацию для семьи, работы и безопасности. А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! А сейчас мы нуждаемся в твоей поддержке, чтобы и дальше иметь возможность выполнять свою миссию! Поддержать (Donate)

Она накопала около двух сотен саженцев, говорит цветные кустики, будут цвести разными оттенками фиолетового и сиреневого. Чтобы передать их в Харьков, везла их 20 км к почте.

Харьковчанин Андрей, когда увидел Надежду на почте, был удивлен и тронут. Тем временем в Харькове коммунальщики не только разбирают завалы, но и облагораживают город.

Гибискусы из Прикарпатья посадили на Площади Свободы, говорят, цветок неприхотлив, поэтому обязательно приживется.

При всем мужестве харьковчан, город подвергается враждебным атакам. Раньше мы рассказывали о последствиях обстрелов Харькова.