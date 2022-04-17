Хочу, щоб Харків озеленів та ожив! Як жінка з Прикарпаття відправила близько 200 гібіскусів до Харкова

Харків не просто мужньо тримає оборону, місто-герой воює на комунальному фронті, та попри щоденні обстріли активно готується до весни. На підтримку харків’янам приходять прикарпатці із найвіддаленіших селищ.

Пані Надія Крупенич відправила до Харкова кілька сотень молодих пагонів гібіскусу. Жінка вирішила, що квітучі кущики додадуть барв і принесуть справжню весну у мужнє місто-герой.

Зараз приходить весна, все оживає та зеленіє, я б хотіла, щоб так Харків озеленів і ожив після війни. Привіт! На зв'язку Вікна З 24 лютого Вікна-новини працюють вдень та вночі, аби кожен читач отримував достовірні новини і поради, що можуть врятувати життя, та інформацію для сім’ї, роботи та безпеки. Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Наразі ми потребуємо твоєї підтримки, щоб і надалі мати змогу виконувати свою місію! Підтримати (Donate)

Вона накопала близько двох сотень саджанців, каже кольорові кущики, цвістимуть різними відтінками фіолетового та бузкового. Щоб передати їх у Харків везла 20 км від села в Бурштин.

Харків’янин Андрій, коли побачив пані Надію на пошті, був здивований та зворушений. Тим часом у Харкові комунальники не тільки розбирають завали, а й облагороджують місто.

Гібіскуси з Прикарпаття посадили на Площі Свободи, кажуть, квітка не вибаглива, тож обов’язково приживеться.

Попри всю мужність харків’ян, місто зазнає ворожих атак. Раніше ми розповідали про наслідки обстрілів Харкова.