Самое страшное — не довезти! Как работают медики эвакуационной бригады прямо на линии фронта

Владислав и Дмитрий уже больше года как боевые медики. Несмотря на обстрелы, ребята вывозят раненых защитников с фронта. Маневрируют маленьким бусиком по бездорожью и мчат к пункту в эвакуации.

Работать в паре для них оптимально. Каждый знает, что делать. Не только профессионализм, но и доверие: от слаженности их действий зависят человеческие жизни. За год работы не раз были на грани. Они не знали друг друга до полномасштабной войны, познакомились уже в подразделении.

Мужчины рассказали о работе с тяжелоранеными, самых страшных случаях за этот год и осознании того, что ты — постоянная цель врага.

Я знаю, что я здесь нужен, поэтому здесь и нахожусь, — говорит Дмитрий.

Каждая эвакуация не похожа на предыдущую

Ребята круглосуточно на Донецком направлении вывозят под обстрелами раненых с передовой, отправляют в стабилизационные пункты и госпитали. Каждый день они слышат по рации сообщения о срочной эвакуации, поступающие с разных участков линии фронта. Они не могут посчитать, сколько тысяч километров наездили, для них главное — успеть спасти.

Страшнее всего — забирать раненого человека и не довезти его, — признается Владислав.

Каждая эвакуация не похожа на предыдущую. Ключевое для спасения: четкие действия медиков и поддержка раненого. Ранее медики оказывали помощь в стабпунктах, таких было три, враг их уничтожил.

Несмотря на все, остается на фронте

Дмитрий хорошо помнит первого тяжелораненого. Это был комбат артиллеристов, которого дважды возвращали к жизни, потому что у него не было большого участка черепа. Но он выжил. Дмитрий восемь лет работал на скорой, имеет титановую пластину в спине и группу инвалидности, он мог не участвовать в войне. Но не смог быть в стороне и стал на защиту нашей страны.

Несмотря на то, что он получил три ранения, остается на фронте делать то, что лучше всего умеет.

Медицинский бус — мишень для врага

Мужчины говорят, что качество и скорость эвакуации также зависят от состояния автомобиля. Каждая минута на вес золота. Медицинский бус — настоящая мишень для оккупантов. Водитель Владислав за четыре месяца по бездорожью смог вывезти сотни бойцов, а на предыдущей дороге — втрое больше.

За один рейс часто могут вывезти десятки раненых. Легко травмированные военные помогают медикам спасать тяжелораненых.

Многие военные и волонтеры эвакуируют мирное население с опасных территорий. Ранее мы рассказывали, как работает группа Белый Ангел. Об эвакуации из Донецкой области читай по ссылке.

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