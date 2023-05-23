Самое страшное — не довезти! Как работают медики эвакуационной бригады прямо на линии фронта

Владислав и Дмитрий уже больше года как боевые медики. Несмотря на обстрелы, ребята вывозят раненых защитников с фронта. Маневрируют маленьким бусиком по бездорожью и мчат к пункту в эвакуации.
Работать в паре для них оптимально. Каждый знает, что делать. Не только профессионализм, но и доверие: от слаженности их действий зависят человеческие жизни. За год работы не раз были на грани. Они не знали друг друга до полномасштабной войны, познакомились уже в подразделении.
Мужчины рассказали о работе с тяжелоранеными, самых страшных случаях за этот год и осознании того, что ты — постоянная цель врага.
Я знаю, что я здесь нужен, поэтому здесь и нахожусь, — говорит Дмитрий.
Я знаю, что я здесь нужен, поэтому здесь и нахожусь, — говорит Дмитрий.
Ребята круглосуточно на Донецком направлении вывозят под обстрелами раненых с передовой, отправляют в стабилизационные пункты и госпитали. Каждый день они слышат по рации сообщения о срочной эвакуации, поступающие с разных участков линии фронта. Они не могут посчитать, сколько тысяч километров наездили, для них главное — успеть спасти.
Страшнее всего — забирать раненого человека и не довезти его, — признается Владислав.
Страшнее всего — забирать раненого человека и не довезти его, — признается Владислав.
Каждая эвакуация не похожа на предыдущую. Ключевое для спасения: четкие действия медиков и поддержка раненого. Ранее медики оказывали помощь в стабпунктах, таких было три, враг их уничтожил.
Дмитрий хорошо помнит первого тяжелораненого. Это был комбат артиллеристов, которого дважды возвращали к жизни, потому что у него не было большого участка черепа. Но он выжил. Дмитрий восемь лет работал на скорой, имеет титановую пластину в спине и группу инвалидности, он мог не участвовать в войне. Но не смог быть в стороне и стал на защиту нашей страны.
Несмотря на то, что он получил три ранения, остается на фронте делать то, что лучше всего умеет.
Несмотря на то, что он получил три ранения, остается на фронте делать то, что лучше всего умеет.
Мужчины говорят, что качество и скорость эвакуации также зависят от состояния автомобиля. Каждая минута на вес золота. Медицинский бус — настоящая мишень для оккупантов. Водитель Владислав за четыре месяца по бездорожью смог вывезти сотни бойцов, а на предыдущей дороге — втрое больше.
За один рейс часто могут вывезти десятки раненых. Легко травмированные военные помогают медикам спасать тяжелораненых.
Многие военные и волонтеры эвакуируют мирное население с опасных территорий. Ранее мы рассказывали, как работает группа Белый Ангел. Об эвакуации из Донецкой области читай по ссылке.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!