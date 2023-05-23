Найстрашніше — не довезти! Як працюють медики евакуаційної бригади просто на лінії фронту

Владислав і Дмитро вже понад рік бойові медики. Попри обстріли, хлопці вивозять поранених захисників з фронту. Маневрують маленьким бусиком по бездоріжжю та мчать до пункту евакуації.
Працювати в парі для них оптимально. Кожен знає, що робити. Не лише професійність, а й довіра: від злагодженості їхніх дій залежать людські життя. За рік роботи не раз були на межі. Вони не знали один одного до повномасштабної війни, познайомилися вже у підрозділі.
Чоловіки розповіли про роботу з важкопораненими, найстрашніші випадки за цей рік та усвідомлення того, що ти — постійна ціль ворога.
Я знаю, що я тут потрібен, тому тут і перебуваю, — каже Дмитро.
Я знаю, що я тут потрібен, тому тут і перебуваю, — каже Дмитро.
Хлопці цілодобово на Донецькому напрямку вивозять під обстрілами поранених з передової, відправляють у стабілізаційні пункти та шпиталі. Щодня вони чують по рації повідомлення про термінову евакуацію, що надходять з різних ділянок лінії фронту. Вони не можуть порахувати, скільки вже тисяч кілометрів наїздили, для них головне — встигнути врятувати.
Найстрашніше — забирати поранену людину та не довезти її, — зізнається Владислав.
Найстрашніше — забирати поранену людину та не довезти її, — зізнається Владислав.
Жодна евакуація не схожа на попередню. Ключові для порятунку: чіткі дії медиків та підтримка пораненого. Раніше медики надавали допомогу у стабпунктах, таких було три, але ворог їх знищив.
Дмитро добре пам’ятає першого тяжкопораненого. Це був комбат артилеристів, якого двічі повертали до життя, бо в нього не було великої ділянки черепа. Але він вижив. Дмитро вісім років працював на швидкій, має титанову пластину в спині та групу інвалідності, він міг не брати участь у війні. Але не зміг бути осторонь та став на захист нашої країни.
Попри те, що він отримав три поранення, залишається на фронті робити те, що вміє найкраще.
Попри те, що він отримав три поранення, залишається на фронті робити те, що вміє найкраще.
Чоловіки кажуть, що якість та швидкість евакуації також залежить від стану автомобіля. Адже кожна хвилина на вагу золота. Медичний бус — справжня мішень для окупантів. Водій Владислав за чотири місяці по бездоріжжю зміг вивезти сотні бійців, а на попередній дорозі — втричі більше.
За один рейс можуть часто вивезти десятки поранених. Легко травмовані військові допомагають медикам рятувати важкопоранених.
Багато військових та волонтерів евакуюють мирне населення з небезпечних територій. Раніше ми розповідали, як працює група Білий Янгол. Про евакуацію з Донеччини читай за посиланням.
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