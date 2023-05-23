Найстрашніше — не довезти! Як працюють медики евакуаційної бригади просто на лінії фронту

Владислав і Дмитро вже понад рік бойові медики. Попри обстріли, хлопці вивозять поранених захисників з фронту. Маневрують маленьким бусиком по бездоріжжю та мчать до пункту евакуації.

Працювати в парі для них оптимально. Кожен знає, що робити. Не лише професійність, а й довіра: від злагодженості їхніх дій залежать людські життя. За рік роботи не раз були на межі. Вони не знали один одного до повномасштабної війни, познайомилися вже у підрозділі.

Чоловіки розповіли про роботу з важкопораненими, найстрашніші випадки за цей рік та усвідомлення того, що ти — постійна ціль ворога.

Я знаю, що я тут потрібен, тому тут і перебуваю, — каже Дмитро.

Жодна евакуація не схожа на попередню

Хлопці цілодобово на Донецькому напрямку вивозять під обстрілами поранених з передової, відправляють у стабілізаційні пункти та шпиталі. Щодня вони чують по рації повідомлення про термінову евакуацію, що надходять з різних ділянок лінії фронту. Вони не можуть порахувати, скільки вже тисяч кілометрів наїздили, для них головне — встигнути врятувати.

Найстрашніше — забирати поранену людину та не довезти її, — зізнається Владислав.

Жодна евакуація не схожа на попередню. Ключові для порятунку: чіткі дії медиків та підтримка пораненого. Раніше медики надавали допомогу у стабпунктах, таких було три, але ворог їх знищив.

Попри все, залишається на фронті

Дмитро добре пам’ятає першого тяжкопораненого. Це був комбат артилеристів, якого двічі повертали до життя, бо в нього не було великої ділянки черепа. Але він вижив. Дмитро вісім років працював на швидкій, має титанову пластину в спині та групу інвалідності, він міг не брати участь у війні. Але не зміг бути осторонь та став на захист нашої країни.

Попри те, що він отримав три поранення, залишається на фронті робити те, що вміє найкраще.

Медичний бус — мішень для ворога

Чоловіки кажуть, що якість та швидкість евакуації також залежить від стану автомобіля. Адже кожна хвилина на вагу золота. Медичний бус — справжня мішень для окупантів. Водій Владислав за чотири місяці по бездоріжжю зміг вивезти сотні бійців, а на попередній дорозі — втричі більше.

За один рейс можуть часто вивезти десятки поранених. Легко травмовані військові допомагають медикам рятувати важкопоранених.

Багато військових та волонтерів евакуюють мирне населення з небезпечних територій. Раніше ми розповідали, як працює група Білий Янгол. Про евакуацію з Донеччини читай за посиланням.

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