Смотритель разрушенного Гуляйполя: история коменданта опустевших высоток изувеченного города

Город Гуляйполе в Запорожской области под ежедневными артиллерийскими обстрелами и авиаударами. Там до сих пор живет несколько тысяч человек, которые большую часть времени проводят в подвалах.

Опустевшими улицами Гуляйполя, между изувеченными домами, гуляет ветер. Прилетают сюда тяжелые авиабомбы, которые терзают все вокруг.

Встретить здесь кого-то можно изредка. Местный житель Александр объясняет, что это все потому, что россияне сюда бьют и днем, и ночью. Кое-где на целый квартал осталось по одному человеку, который заодно присматривает за опустевшими домами и ждет нашу победу.

Василий ухаживает за девятью домами. Некоторые соседи, когда ехали, отдали ему ключи от своих квартир. Но мужчина делится, что уже устал им закрывать выбитые окна.

Невольно комендант опустевших высоток Василий Владимирович устроил себе уголок в подвале. В укрытие 70-летнего отшельника свет достается только сквозь маленькое окошко.

У мужчины там есть кровать, печка и плита. Да и меры безопасности, говорит, соблюдены.

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Люди, которых в городе осталось около 2 000, выживают благодаря волонтерам. А дни здесь, говорит Василий, проходят одинаково.

Нарубишь дров и наблюдаешь за всем, кто, где, как ходит.

Василий на здоровье не жалуется и строит планы на мирное будущее. Делится, что хочет после победы взяться за восстановление жилья — своего и дочери, уехавшей из изувеченного города.

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