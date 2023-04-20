Наглядач зруйнованого Гуляйполя: історія коменданта спорожнілих висоток понівеченого міста

Місто Гуляйполе на Запоріжжі під щоденними артилерійськими обстрілами та авіаударами. Там досі живе кілька тисяч людей, які більшість часу проводять у підвалах.

Спорожнілими вулицями Гуляйполя, між понівеченими будинками, гуляє вітер. Прилітають сюди важкі авіабомби, які шматують усе довкола.

Зустріти тут когось можна хіба зрідка. Місцевий житель Олександр пояснює, що це все через те, що росіяни сюди гатять і вдень, і вночі. Подекуди на цілий квартал лишилося по одній людині, яка заразом доглядає спорожнілі будинки й чекає на нашу перемогу.

Пан Василь доглядає дев’ять будинків. Деякі сусіди, коли їхали, то віддали йому ключі від своїх домівок. Та чоловік ділиться, що вже стомився їм затуляти вибиті вікна.

Мимоволі комендант спорожнілих висоток Василь Володимирович влаштував собі закуток у підвалі. У сховище 70-річного самітника світло дістається лише крізь маленьке віконце. У чоловіка там є ліжко, пічка та плита. Та й заходи безпеки, каже, дотримані.

Читати на тему У перервах між обстрілами знаходять сили усміхатися! Як живуть мешканці понівеченого Гуляйполя Розповідаємо про ситуацію у Гуляйполі та як живуть мешканці міста.

Люди, яких у місті лишилось близько 2 000, виживають завдяки волонтерам. А дні тут, каже пан Василь, минають однаково.

Нарубаєш дрів та спостерігаєш за всім, хто, де, як ходить.

Пан Василь на здоров’я не скаржиться та будує плани на мирне майбутнє. Ділиться, що хоче після перемоги взятись за відновлення житла — свого та дочки, що поїхала з понівеченого міста.

Від російського терору щодня потерпають і мешканці Преображенки на Запоріжжі. Часто через обстріли зникає світло та вода. Читай детальніше, як живуть люди в прифронтовому селищі в Запорізькій області.

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