“Последнее, что видела — его взгляд. Не думала, что это прощание”. Ужасная история российских пыток

С начала полномасштабного вторжения многие украинцы потеряли связь с близкими и родными.

Тысячи людей до сих пор считаются пропавшими без вести. Россияне берут в плен военных, журналистов, врачей, волонтеров и обычных украинцев, не имеющих никакого отношения к государственным структурам или организациям. Оккупанты убивают, пытают и похищают всех сопротивляющихся.

Жительница Херсона Елена Лепчук вспоминает, когда в последний раз видела мужа:

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Нам одевали пакеты на голову, наши взгляды встретились… Я не знала, что это прощание, — со слезами на глазах вспоминает женщина.

Она вместе с мужем и сыном прошла российский плен. Своими глазами видела, как оккупанты пытали ее мужа за то, что был в теробороне.

Лицо и глаза были залиты кровью. Лицо было черным от побоев, — рассказывает об издевательствах Елена.

Впоследствии оккупанты отпустили ее и сына, им удалось выехать из оккупированной Херсонской области. Но женщина не знала, где ее муж. Через два месяца его тело обнаружили в реке с гирей на ногах.

Центр прав человека ZMINA собирает заявки от родственников пропавших и помогает с поисками. В организации говорят, что россияне похищают не только активистов, но и мирных жителей.

После плена большинство украинцев не знают, что с их родными. Единицы получают известия о том, что их вывезли на территорию РФ. Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко информирует:

— Мы получили около 30 тыс. звонков, почти все проработали. Завели около 6 тыс. карточек разыскиваемых людей.

Оккупанты не жалеют ни детей, ни пожилых людей. Раньше мы рассказывали историю пенсионера, похищенного россиянами.

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