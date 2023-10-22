Создал свой уникальный стиль, а СССР его возненавидел! История известного украинского художника Ивана Марчука

Иван Марчук — легендарный художник, его особый стиль знают во всем мире, его имя уважаемо среди мировых художников, а его произведения продаются за сотни тысяч долларов.

В Украине же его имя известно преимущественно в узких художественных кругах, в то время как о нем следует знать каждому украинцу. Ведь он живой гений, прославляющий Украину на весь мир.

Как советскому художнику удалось развить и сохранить свою уникальность, в то время, когда отличаться не разрешалось, и почему запрещенный советской властью художник так и не стал широко известен среди украинцев тогда, когда он заслуживает быть известным далеко за художественными кругами — читай дальше.

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Детство

Родился Иван Марчук в 1936 году в Тернопольской области в семье ткача, что впоследствии сыграет важную роль в его жизни. Как и у многих сельских детей, у него не было возможности развивать свои творческие способности. Он по-прежнему рисовал подручными материалами, а вместо красок использовал цветы и плоды. Несмотря на это, в подростковом возрасте ему удалось в рисовании рассмотреть свое призвание и выбрать его как профессию.

Учили Ивана Марчука, как и всех советских художников, без собственного стиля и индивидуальности, чтобы все было по канонам советского социалистического искусства и не шло в разрез с идеологией партии.

Первые шаги к собственному стилю

Именно во время такого скучного обучения появляется подпольная академия преподавателя Карла Зверинского, который начал тайно преподавать и знакомить студентов с мировым искусством. Именно это стало первым шагом для Марчука в поиске индивидуальности, и именно так у художника Ивана Марчука появилось два творческих наследия: официальное советское и подпольное — свободное.

В подполье художник пытался экспериментировать и искать свой именно тот особый стиль. Эти поиски привели его в детство, где отец переплетая нити, ткал на своем станке. Именно эти детские воспоминания стали основой стиля, который Марчук придумал и назвал “плентанизм”, где мазки красок переплетаются как нити на станке, образуя рисунок. Именно этими нитями-мазками Марчук проплетает каждую деталь в своих картинах.

Запрет Ивана Марчука

Иван Марчук работал в Киеве в официальных структурах для художников, но от КГБ не удалось скрыть настоящую деятельность, настоящие произведения. Его стиль совсем не вписывался в социалистические каноны, поэтому Иван Марчук был под запретом в СССР. Он знал, что постоянно на мушке у спецслужб, и это очень напрягало. Ведь когда ты даже таким способом идешь против советской системы, будь готов, что однажды к тебе в дверь постучатся. А о выставках, признании или о Союзе художников и вообще не может идти речи.

В конце 80-х Иван Марчук исполняет свою давнюю мечту — уезжает из Советского Союза. За границей, на свободе, где принимают твой стиль и индивидуальность, художник полностью погружается в работу и творит свои шедевры, не оглядываясь.

Главными мотивами его картин оставалось то, что близкое сердцу — украинские пейзажи. За рубежом он покоряет сердца художественного мира и становится известным художником, но на родине его вспомнят только спустя годы, когда советский дух окончательно развеется над Украиной.

Иван Марчук в Украине

В 90-е годы Ивану Марчуку организуют первую выставку в Украине и даже дают звание Заслуженного художника Украины.

Сегодня в наследии Ивана Марчука более 5000 картин, за его плечами — более 150 персональных выставок. Нам удалось жить в одно время с гением современности, который творит шедевры.

Нам повезло, что мы живем в такое время, когда этими картинами можно открыто восхищаться, и нам, украинцам, стоит это понять и ценить.

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