Составил завещание в плену, ведь не было уже никакой надежды — история об издевательствах россиян

Написал завещание в русском плену, потому что мысленно уже прощался с жизнью. Сергей Горголя — мирный житель села Козаровичи Киевской области, которого российские солдаты лишили свободы во время оккупации.

Мужчина не эвакуировался, потому что имеет пожилых родителей, а папа еще и едва передвигается — он частично парализован. Россияне украли Сергея прямо с улицы, когда он пришел за гуманитаркой в ​​церковь.

Обо всех ужасах плена, расстреле пленных и издевательствах в неволе он рассказал правозащитникам-документаторам, которые собирают показания пострадавших для международного трибунала для Путина.

В центре села оккупанты обустроили свой штаб, где держали заложников. Узнать его легко — всюду беспорядок, мусор, исписанные стены.

— В помещение держали 11 человек, мы лежали друг на друге. Маленький коврик — единственное, что у нас было. Мы его могли подложить, чтобы не так холодно было, — рассказывает Сергей.

У людей были связаны руки и ноги, не было даже возможности ходить в туалет. Есть давали одну галету и две чашки воды в день для одного человека.

Впоследствии его перевели в другое место задержания, там было еще более ужасно. Вспоминает: на новом месте в маленькой комнате было 30 человек. Часть заложников умоляла их отпустить.

— Кто-то из бойцов (российских — ред.) открыл дверь в помещение и “дал очередь” из автомата. Одному человеку рикошетом пуля попала в щеку, другому — оторвало фалангу пальца на руке, — вспоминает мужчина, добавляя: другой россиянин угрожал бросить гранату.

Я был на грани, поэтому составил завещание. Попросил найти батюшку, если со мной что-нибудь случится… — со слезами рассказывает мужчина.

Через неделю мужчину с частью заложников отпустили, но пережитое он до сих пор не может забыть.

Правозащитники-документаторы собирают информацию, чтобы доказать, что Россия не только страна-агрессор, а страна-террорист и использует террористические методы борьбы.

Ранее мы рассказывали историю Константина Гудаускаса, спасшего около 200 человек из оккупированной Киевской области.

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