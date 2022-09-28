Люди

Склав заповіт у полоні, адже не мав уже жодної надії — історія про знущання росіян

Аліна Матвійчук, журналістка програми Вікна-новини 28 Вересня 2022, 23:00

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